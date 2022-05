La licence FIFA change de nom !

C'est la fin d'une ère pour les amateurs de la franchise FIFA. Comme l'a annoncé l'éditeur EA Sports, dans un communiqué publié ce mardi, la licence de jeu vidéo de simulation de football va changer de nom «après près de 30 années de création d'expériences footballistiques interactifs qui ont défini un genre, nous commencerons bientôt une nouvelle ère passionnante», comme le précise la firme américaine Electronic Arts, qui n'a pas trouvé d'accord pour renouveler son partenariat avec la FIFA.

La suite après cette publicité

Dès l'été 2023, «EA SPORTS FC deviendra l'avenir du football d'EA SPORTS. Aux côtés de nos plus de 300 partenaires licenceurs dans le sport, nous sommes prêts à porter les expériences de football mondiales vers de nouveaux sommets, au nom de tous les fans de football du monde entier». FIFA 23 sera donc le dernier à s'appeler ainsi et EA assure que «le prochain FIFA sera le plus accompli de tous les temps, avec plus de fonctionnalités, de modes de jeu, de contenu sur la Coupe monde, de clubs, de ligues, de compétitions et de joueurs que n'importe quel autre titre FIFA».