Le bel hommage d’Al-Hilal à Neymar

Al-Hilal disputait hier son premier match sans sa star, Neymar, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, en plus d’être blessé au ménisque, durant la rencontre entre le Brésil et l’Uruguay. C’est évidemment un gros coup dur pour le numéro 10 et son nouveau club, qui l’a recruté il y a seulement deux mois pour 90 M€.

En 5 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien Parisien avait eu le temps de marquer une fois et de délivrer trois passes décisives. C’est donc sans lui qu’Al-Hilal a battu Al-Khaleej Saihat 1-0 grâce à un but de Mitrovic. L’occasion de conserver la tête du championnat et de rendre un bel hommage au joueur qui va devoir s’absenter au moins six mois.