Clermont-PSG : Achraf Hakimi a pris du plaisir

Quelques instants après la belle victoire acquise sur la pelouse de Clermont (5-0), le piston droit du Paris Saint-Germain Achraf s'est dit très content de la prestation des siens, qui ont pris du plaisir sur la pelouse auvergnate. Auteur du deuxième but parisien et buteur pour la deuxième fois consécutive lors de la 1e journée de Ligue 1, le Lion de l'Atlas aux 51 sélections a également mis en lumière deux de ses coéquipiers Neymar (1 but et 3 passes décisives) et Lionel Messi (auteur d'un doublé en fin de match).

«Je prends du plaisir à jouer toute la journée avec ses joueurs. Aujourd'hui, on a fait un grand match et je suis content d'avoir marqué. On a fait un bon match et on a fait ce que le coach nous a demandé toute la semaine. On débute bien j'espère que ça va continuer. Ces joueurs de qualité (Neymar et Messi, ndlr) font la différence, moi, je m'associe bien avec eux et j'espère continuer comme ça», a-t-il déclaré au micro de Canal + à l'issue de la rencontre.