L1 : le PSG se balade à Clermont pour son entrée en lice

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais à domicile face au promu Ajaccio et le succès acquis par l'AS Monaco à Strasbourg, la troisième rencontre de cette première journée de Ligue 1 édition 2022/2023 voyait s'affronter le Paris Saint-Germain, champion de France en titre et récent vainqueur du Trophée des Champions, face au Clermont Foot 63 dans son stade Gabriel-Montpied. Pour son entrée en lice avec sa nouvelle équipe, le Parisien Christophe Galtier devait faire son onze sans Kylian Mbappé, touché aux adducteurs et laissé à l'infirmerie : c'est l'Espagnol Pablo Sarabia qui accompagnait Neymar Jr et Lionel Messi dans le secteur offensif du 3-4-1-2, le même proposé face au FC Nantes à Tel Aviv. Côté Clermont, Pascal Gastien alignait six recrues estivales, dont l'ancien Gone Maxime Gonalons dans l'entrejeu et son nouveau buteur Komnen Andrić à la pointe de son 4-2-3-1. Très vite dans la rencontres, le PSG se montrait dangereux dans le dernier tiers auvergnant avec l'occasion de Neymar (7e), qui trouvait le chemin des filets quelques minutes plus tard, bien servi par Messi (0-1, 9e). Malgré l'ouverture du score hâtive, les Clermontois tentaient de mettre le pied sur le ballon pour calmer les ardeurs offensives du club de la capitale, illustrées par la frappe - non cadrée certes - de Vitinha (17e) avant le but du break signé Achraf Hakimi sur un contre éclair, avec une assist de Neymar à la clé (0-2, 26e). Comme la saison passée à Troyes, l'international marocain trouvait le chemin des filets dès la première journée. Mory Diaw était néanmoins présent pour mettre en échec Sergio Ramos, qui reprenait parfaitement un corner au premier poteau (29e) puis Nuno Mendes, servi en retrait par le Brésilien dans la surface (37e).

Un autre défenseur finissait par creuser l'écart : sur un coup-franc bien botté par le numéro 10 parisien (encore lui), Marquinhos fusillait d'un coup de casque son ancien coéquipier à Paris pour offrir une avance plus que confortable dans cette première période (3-0, 39e). Messi n'était pas loin de saler un peu plus l'addition avant la pause si Diaw n'avait pas sorti un bel arrêt à bout portant (45+1e). Au retour des vestiaires, les hommes de Galtier retrouvaient la domination imposée lors du premier acte, avant de baisser en intensité au vu du score. Cette légère baisse de régime permettait aux locaux de se créer quelques opportunités, avec notamment l'enchaînement d'Andric terminant par une frappe juste au-dessus des buts de Donnarumma (53e). Mais Paris continuait de pousser pour se donner de la confiance, en témoigne la belle séquence de jeu conclue par la reprise trop puissante de Messi (69e). Ce scénario permettait au coach parisien de faire rentrer Nordi Mukiele, de retour en Ligue 1 après une saison et demi sous les couleurs de Montpellier, et Hugo Ekitike, auteur de 10 buts en championnat avec Reims. Si Diaw se jetait bien pour enlever la tête de Nuno Mendes au seconde poteau, l'ancien portier du PSG ne pouvait rien face à Lionel Messi participait au festival offensif des visiteurs (0-4, 80e) d'une reprise à ras de terre d'un ballon en retrait d'un Neymar flamboyant en terres auvergnates (1 but, 3 passes décisives). Lancé par Paredes, La Pulga s'offrait même un doublé d'un joli retourné pour lober le dernier rempart (0-5, 86e). Sans proposer un football étincelant, le PSG a su profiter des erreurs adverses pour s'offrir le premier succès de son exercice (5-0) et accessoirement la place de leader au classement avant de recevoir le Montpellier HSC le week-end prochain. De son côté, Clermont va devoir se relancer rapidement avec un déplacement à Reims au programme.