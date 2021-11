Mamoudou Karamoko affole le marché

Voilà quelques années déjà que la jeunesse française a la cote à l'étranger. Et la tendance ne devrait pas s'estomper durant ce mercato. Après avoir vu de nombreux jeunes talents prendre le large, un autre jeune espoir français, passé par Strasbourg, fait les beaux jours de son club de LASK (Autriche) : Mamoudou Karamoko.

Puissant et rapide (1m88), cet attaquant de 22 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024, est courtisé par Venise et Salernitana. Des clubs allemands et français sont également venus aux renseignements pour cet hiver. Auteur de 5 buts et 3 passés décisives en 1252 minutes de jeu, l'ancien attaquant de Wolfsburg (Allemagne) pourrait prendre le large lors de la prochaine fenêtre des transferts.