Lens : bientôt l’arrivée d’un nouvel actionnaire minoritaire ?

Voilà désormais près d’un an que le président propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian est à la recherche active d’un nouvel actionnaire minoritaire avec l’objectif de développer un peu plus le club lensois pour lui faire passer un nouveau cap. Selon les informations du journal régional de La Voix du Nord, un pool d’investisseurs composé de l’AFM (Association Familiale Mulliez), Octave Klaba, fondateur et président d’OVH à Roubaix et l’IRD (Institut régional de développement au sein du fonds de dotation Entreprises et Cités) se trouverait en pole position.

Le journal régional ajoute même que les négociations seraient très avancées et que tout pourrait être officialiser avant la fin du mois d’août. Ces investisseurs avaient déjà levé des fonds pour aider les entreprises locales lors de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Ce choix serait en effet logique pour le RC Lens, club très attaché aux valeurs, à l’histoire et à la tradition du Nord-Pas-de-Calais.