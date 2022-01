Juventus : Paulo Dybala aurait décider de ne pas prolonger !

Défaite hier soir au bout du suspens par l'Inter Milan en Supercoupe d'Italie, la Juventus Turin de Massimiliano Allegri pourrait connaître un autre coup dur prochainement. Cette saison Paulo Dybala retrouve quelque peu des couleurs dans le Piémont, en décembre il se disait même prêt à prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2022, sans presser sa direction non plus. Quelques jours plus tard, Maurizio Arrivabene, le PDG de la vieille dame avait déclaré que Dybala et Mathijs de Ligt devaient encore attendre pour leur prolongation.

Quelques instants après la défaite de la Juventus, le journaliste de TyC Sport César Luis Merlo a lâché une bombe sur Twitter : la Joya aurait changé d'avis et ne souhaiterait plus prolonger son contrat chez les Bianconeri après que ceux-ci aient modifié certaines conditions dans son contrat. Dybala est arrivé à Turin en 2015 en provenance de Palerme, il a depuis disputé 273 matchs, et inscrit 109 buts. Nul doute que si le départ de l'Argentin est avéré, il aura de nombreux prétendants désireux de l'avoir dans leur effectif.