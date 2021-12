Juventus : Paulo Dybala patient pour sa prolongation de contrat

Le dossier de la prolongation de contrat de l'attaquant argentin Paulo Dybala traîne depuis plusieurs semaines à la Juventus Turin. Néanmoins, avec l'enquête de la police financière concernant les transferts douteux du club de la Vieille Dame entre 2018 et 2021, la direction bianconera ne se voit pas gérer la situation contractuelle de la Joya pour le moment, ce que comprend le principal intéressé.

«Le club a actuellement d'autres choses à discuter et à résoudre, donc le renouvellement peut attendre maintenant, ce qui se passe est plus important», a affirmé l'international de l'Albiceleste (31 sélections, 2 buts). Ce dernier s'est encore montré décisif ce week-end en offrant la victoire à la Juve avec son but en fin de match face au Genoa, permettant aux Bianconeri de monter à la 5e place du classement après un début de saison compliqué.

