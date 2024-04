Inter Milan : l’échange lunaire entre Thuram, Cahlanoglu et le président

Réputé pour son humour et sa bonne humeur, Marcus Thuram (26 ans) n’a pas failli à sa réputation. L’attaquant français, au moment d’évoquer le titre de l’Inter Milan au téléphone avec son coéquipier, Hakan Çalhanoglu (30 ans), et son président, Steven Zhang, s’est permis de faire une blague par rapport à une éventuelle récompense suite au sacre.

En effet, Marcus Thuram a rappelé que son coéquipier et lui étaient venus à l’Inter gratuitement, et que la voiture du président coûtait plus cher que leurs transferts. Le Turc a rajouté en disant que même «un café était plus cher», et que les deux hommes souhaitaient un cadeau pour leur folle saison. Ce à quoi le président Zhang a répondu : «je savais que c’était une erreur de participer à ce live». Une scène hilarante.