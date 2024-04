La Roma donne des nouvelles positives pour Evan Ndicka

Sur une civière et transporté directement à l’hôpital, l’incident d’Evan Ndicka a suscité de vives inquiétudes dans le monde du football italien. Les premiers examens ont écarté les soucis cardiaques, une conclusion confirmée par de nouveaux tests. « Le joueur Evan Ndicka a subi une série d’examens cardiologiques et pulmonaires de troisième niveau au centre médical Villa Stuart de la FIFA. Les tests effectués ont confirmé l’absence de pathologies cardiaques et la guérison du pneumothorax minime survenu lors du match à Udinese » a communiqué la Roma sur son site internet. Le joueur a reçu le feu vert pour reprendre l’entraînement.

« Le joueur est donc apte à reprendre une activité sportive qui sera surveillée dans les jours suivants » a précisé le club italien. Avec le feu vert médical pour reprendre l’entraînement, Ndicka peut désormais envisager un retour progressif à l’activité sportive. La Roma de Daniele De Rossi entame une fin de saison palpitante, avec des enjeux élevés en Serie A ainsi qu’en Europa League. Les Romains ont aussi une carte à jouer en C3 alors qu’ils affronteront le Bayer Leverkusen en demi-finale la semaine prochaine.