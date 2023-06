L’OM sur le point de rafler une pépite du PSG !

Cela ne fait plus guère de doutes, Marcelino sera le futur coach de l’OM puisqu’il a trouvé un accord avec Pablo Longoria. Si les contours de l’effectif phocéen sont encore à définir, le coach espagnol de 57 ans pourra compter sur de nouvelles forces vives dans son effectif. Après le jeune attaquant de Reims Alexis Kabamba (17 ans) qui va signer son premier contrat professionnel avec l’OM et sans doute le milieu de terrain et capitaine des U17 d’Amiens Kelian Le Pironnec comme nous vous le révélions hier soir, le club phocéen est sur le point de mettre la main sur un grand espoir du PSG, Queyrell Tchicamboud.

La suite après cette publicité

Né lui aussi en 2005, ce jeune milieu de terrain, qui totalise 7 sélections et un but en Equipe de France U17, a effectué toute la campagne de Youth League avec le club de la capitale (5 matches sur 6). Pas vraiment considéré par le PSG, il va sans doute quitter le club de la capitale dans les prochains jours… pour rejoindre le club ennemi du PSG, à savoir l’OM. Le club phocéen, qui s’est lancé dans un vaste programme de recrutement de jeunes talents nés en 2005, veut offrir un premier contrat pro à Queyrell Tchicamboud et après avoir discuté avec son entourage est proche d’y parvenir. Réponse dans les prochains jours.

À lire

Mercato OM : à quoi doivent s’attendre les prêtés