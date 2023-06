C’est bouclé pour Marcelino à l’OM !

La suite après cette publicité

Le dossier de l’entraîneur va enfin pouvoir se refermer du côté de l’Olympique de Marseille, 20 jours exactement après le départ surprise d’Igor Tudor, 1 an avant la fin de son contrat. Selon nos informations, qui vont dans le même sens que celles publiées dans la nuit par RMC, un accord a été trouvé avec Marcelino Garcia Toral et le club phocéen. L’entraîneur espagnol âgé de 57 ans va bel et bien s’asseoir sur le banc pour les deux saisons à venir, avec un contrat jusqu’en 2025.

Dès la fin du mois de mai, nous vous révélions que Pablo Longoria avait ce nom en tête pour remplacer un Igor Tudor, qui semblait déjà fuyant. Presque logique, tant le président de l’OM avait des atomes crochus avec Marcelino, avec lequel il avait collaboré à plusieurs reprises par le passé. Mais le cheminement s’est avéré plus tortueux que prévu.

Longoria retrouve un coach qu’il connaît par cœur

L’OM a semblé d’abord miser sur Marcelo Gallardo, puis sur Paulo Fonseca, avant de revenir à ce nom initial. Avec au passage la rumeur Christophe Galtier, qui faisait surtout bondir les supporters marseillais. Selon nos informations, c’est un accord de principe qui a été trouvé cette nuit avec Marcelino, et le contrat n’a pas encore été signé. Cela sera bientôt chose faite.

Longoria pourra avoir le sourire, lui qui n’a que du bien à dire de Marcelino, dont nous vous avons dressé le portrait. L’OM va enfin pouvoir passer à la phase active du mercato, en lien avec ce coach adepte du 4-4-2. Cela devrait bien sûr avoir des conséquences sur le profil des joueurs ciblés. Après avoir pris son temps pour boucler ce dossier, nul doute que Longoria va mettre un coup d’accélérateur désormais sur le recrutement.