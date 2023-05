L’OM doit-il craindre de perdre Igor Tudor ?

La suite après cette publicité

Depuis quelques semaines maintenant, le doute plane autour de l’avenir d’Igor Tudor, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Même si l’objectif n’a pas été atteint, l’OM finira troisième et non deuxième du championnat, les décideurs du club sont contents de son travail et veulent continuer avec lui. Ce n’est donc pas là que le bât blesse.

En effet, c’est plutôt de son côté qu’on se pose des questions. On n’est pas forcément réticent à l’idée de continuer l’aventure une saison de plus, mais on aimerait beaucoup retrouver l’Italie. La Juventus et l’AC Milan sont deux destinations possibles selon la suite des évènements. Pour autant, une discussion est prévue entre Pablo Longoria, Javier Ribalta et Igor Tudor dans le courant de la semaine.

OM : l’étrange bilan d’Igor Tudor

Alors, après Sampaoli, qui n’aura fait qu’une saison, Igor Tudor imitera-t-il le Chilien ? Est-ce réellement un problème pour l’OM. Ce qui avait gêné pour l’ancien du FC Séville, c’est que certains joueurs avaient été recrutés pour lui, c’est le cas de Gerson. Pour le Croate, Pablo Longoria a d’ores déjà prévenu qu’il continuerait dans le style Tudor.

Marcelino dans le viseur ?

Ce n’est pas nécessairement une question de système de jeu, mais d’un style prôné : un football athlétique. Pourquoi ? Parce que c’est le football moderne, qu’il réussit plutôt bien en ce moment et qu’il permet de céder des joueurs en Premier League, championnat qui, ne nous le cachons pas, paye le mieux.

Alors forcément, il faudra piocher dans un certain type d’entraîneur. Marcelino en fait partie et a longtemps été lié à Pablo Longoria. Les deux hommes se sont connus lors de leur passage au Valencia CF, en Liga entre 2017 et 2019. Marcelino, dont le système favori est le 4-4-2 à plat et qui est libre, est un entraîneur dont l’exigence dépasse celle de Tudor, exactement ce que souhaite inculquer Pablo Longoria a tous les étages du club. Reste maintenant à connaître véritablement l’issue de l’histoire entre le Croate et l’OM. Mais, aujourd’hui, on ne parierait pas sur une prolongation…