OM : Igor Tudor est prêt à rejoindre la Juventus

L’Olympique de Marseille doit soigner sa fin de saison. Deux journées avant la clôture du Championnat de France, les Phocéens effectueront la dernière sortie de la saison au Vélodrome contre le Stade Brestois, ce samedi. Mais même en cas de succès, les Olympiens sont loin de la deuxième place, directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. L’OM devra donc probablement passer par un tour préliminaire puis le barrage avant d’accéder à la phase de poules.

Une situation qui donnerait des envies d’ailleurs à Igor Tudor, le technicien phocéen. Depuis plusieurs semaines, son nom est associé à celui de la Juventus Turin, qui apprécie beaucoup le travail de son ancien joueur et entraîneur adjoint. Les dirigeants bianconeri apprécient le jeu proposé par le Croate de 45 ans et le fait qu’il soit un ancien de l’écurie turinoise, alors que l’avenir de Massimiliano Allegri n’est pas assuré.

Réunion à venir entre l’OM et Igor Tudor

Mais dernièrement, La Repubblica a affirmé que le technicien phocéen pourrait se laisser tenter à rejoindre le banc de la Vieille Dame, qui apprécie aussi Thiago Motta (Bologne) et Raffaele Palladino (Monza). «On aura peut-être un échange la semaine prochaine. On a une belle relation avec eux. Je pense que je n’ai jamais eu ce genre de rapport et autant de partage avant. Sur 100 choses que je dois gérer, j’ai un soutien à 100% (…) On a une bonne relation avec ces dirigeants et on verra peut-être la semaine prochaine», avait, de son côté, affirmé Tudor devant la presse.

Selon nos informations, Pablo Longoria a longtemps été pris cette semaine et n’a pas pu évoquer le sujet avec Igor Tudor, même si les deux hommes échangent régulièrement pour prendre des nouvelles. Une prochaine réunion aura lieu dans les jours à venir, mais l’Olympique de Marseille se veut confiant et ne croit pas trop que la Juventus ait choisi Igor Tudor pour succéder à Massimiliano Allegri. D’autant plus qu’un départ d’Allegri coûterait 43 millions d’euros aux bianconeri et qu’il faudrait indemniser l’OM pour rapatrier Igor Tudor.