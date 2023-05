OM : Igor Tudor laisse planer le doute sur son avenir

La suite après cette publicité

À deux journées de la fin, l’Olympique de Marseille est en passe de rater son objectif. En effet, la bande à Igor Tudor va probablement finir troisième de Ligue 1 et donc passer à côté de la deuxième place, directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Les Olympiens devront donc passer par un tour préliminaire puis le barrage avant d’accéder à la phase de poules.

Alors forcément, il va bientôt être le temps des questions. Le vestiaire va-t-il imploser avant la fin de la saison alors que son équilibre est précaire, comme nous vous le révélions ce jeudi soir ? Quid d’Igor Tudor, le coach ? Va-t-il être maintenu en poste. C’est en effet la tendance, Pablo Longoria et les dirigeants étant contents de lui.

À lire

OM : l’empreinte d’Igor Tudor

«On aura peut-être un échange la semaine prochaine. »

Mais qu’en pense le principal intéressé ? « Non ce sont des questions internes dont on parlera avec les dirigeants. On aura peut-être un échange la semaine prochaine. On a une belle relation avec eux. Je pense que je n’ai jamais eu ce genre de rapport et autant de partage avant. Sur 100 choses que je dois gérer, j’ai un soutien à 100% , ils croient en ce que je fais, ce qui est rare. On a une bonne relation avec ces dirigeants qui sont de haut niveau et on verra peut-être la semaine prochaine », a sobrement commenté Igor Tudor, dans la lignée de ce qu’il dit depuis son arrivée dans la cité phocéenne.

La suite après cette publicité

L’entraîneur croate, arrivé l’été dernier, laisse donc planer le doute. Son nom, d’ailleurs, circule en Italie et selon les dernières indiscrétions, il ne serait pas forcément contre retrouvé la Botte. Il faudra ainsi attendre la fin de la saison pour avoir le fin mot de cette histoire. Mais l’OM risque de vivre un été agité…