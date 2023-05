OM : un vestiaire, deux dynamiques

La suite après cette publicité

Branle-bas de combat. C’est le mot qui pourrait caractériser non seulement la dernière semaine de l’Olympique de Marseille, mais aussi sa saison. Depuis son dernier match à Lille (1-2), l’OM est quasi sûr de terminer à la troisième position de Ligue 1. Les questions sur les avenirs vont donc bon train.

On sait déjà qu’on assistera à un grand turnover de joueurs, mais qu’en est-il de l’entraîneur ? Igor Tudor est arrivé l’été dernier afin d’imposer sa vision, mais aussi celle du club, d’un football moderne. Comprendre : un football physique en grande partie. Étant donné que l’objectif initial ne sera pas atteint - une seconde place - quid du coach ?

Dans le camp des dirigeants marseillais, on continue de dire qu’on est content de son travail et qu’on souhaite poursuivre avec lui. Toutefois, la volonté de Tudor de retrouver l’Italie existe et il faudra aussi composer, pour les deux derniers matches, avec un vestiaire peu soudé.

Il existe trois mécontents

Dans l’entourage du vestiaire phocéen, on explique que les soubresauts sont dus en grande partie aux mécontents. Ils sont au nombre de trois : Mattéo Guendouzi, Nuno Tavares et Dimitri Payet. Le premier est l’objectif vente numéro un de Pablo Longoria et il semble que l’Angleterre lui tende les bras. Le second n’est que prêté par Arsenal -où il retournera- et sa relation avec Tudor est loin d’être au beau fixe depuis un moment.

Dimitri Payet est pour le moment suspendu jusqu’à la fin de saison. Il lui restera alors un an de contrat avec un salaire bas et des primes concernant le nombre de matches joués. Sans oublier qu’il dispose aussi d’une clause de reconversion pour être dirigeant du club, ce qui n’enchante guère les têtes pensantes marseillaises à l’heure actuelle.

Rongier navigue entre deux eaux, les très professionnels comprennent

Au milieu de tout cela, le capitaine Valentin Rongier navigue. Il est évidemment proche de Dimitri Payet et de Mattéo Guendouzi, avec qui il s’adonne à des parties de padel, mais il est aussi le capitaine de Tudor et un joueur important selon les dirigeants de l’OM. Certains ne prennent pas franchement parti.

Du côté des éléments professionnels, on comprend tout à fait les exigences du coach croate et, par conséquent, les sanctions qui ont été énoncées la semaine passée. Il ne va rester que deux rencontres à l’OM cette saison et donc autant de temps à Igor Tudor pour maintenir un vestiaire donc l’équilibre semble précaire. Avant les grandes manoeuvres de cet été.