Discipline : Dimitri Payet prend cher !

Ça pourrait être la fin. Une fin inattendue pour Dimitri Payet. Voici maintenant 10 jours, l’Olympique de Marseille et Lens s’affrontaient du côté du Stade Bollaert. Les Artésiens l’ont emporté dans un match extrêmement tendu, qui s’est conclu par une diatribe d’Igor Tudor à l’encontre de Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre.

Quelques jours plus tard, le club marseillais envoyait un communiqué s’étonnant de quelques décisions arbitrables, mais aussi de certaines incohérences du calendrier ainsi que des décisions de la commission de discipline. Justement, cette dernière se réunissait ce mercredi soir et auditionnait Dimitri Payet.

En cause ? Aux alentours de la 20e minute, après une frappe de balle de Médina vers le banc olympien, une altercation éclate. Lors de cette confrontation, deux cartons rouges sont donnés aux membres des staffs. Notamment pour Yannick Cahuzac, l’ex-milieu de terrain. Après visionnage des images du diffuseur, on aperçoit Dimitri Payet, à qui il reste un an de contrat, donner une petite gifle à l’ancien Bastiais. C’est en ce sens que le Réunionnais était auditionné ce mercredi soir, même s’il ne s’est pas présenté en commission.

La commission discipline a donc tranché et a donné cinq matches de suspension à Payet. « 34e journée de Ligue 1 Uber Eats : RC Lens – Olympique de Marseille du 6 mai 2023. Comportement de Dimitri PAYET (Olympique de Marseille). Trois matchs fermes de suspension et deux matchs avec sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 23 mai 2023 à 00h00 », peut-on lire sur le communiqué. Vu qu’il n’a pas pris de carton rouge directement, Payet sera bien là contre Lille, mais après ? Sa saison est terminée. Et sa carrière ?