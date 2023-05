OM : vers une fin de carrière pour Dimitri Payet ?

La suite après cette publicité

L’année passée, Dimitri Payet était l’homme de base de l’Olympique de Marseille sous Jorge Sampaoli. Tous les ballons passaient par lui et dès qu’il était absent les supporters se faisaient, à raison, du mouron. Le style de jeu, basé sur la possession de balles et le pilonnage des défenses adverses lui convenait à merveille.

Mais, l’été dernier, Pablo Longoria, le président de l’OM, décidait de changer de logiciel. Jorge Sampaoli s’en est allé et Igor Tudor est arrivé. Bien plus martial, le Croate préfère amplement un style de jeu plus agressif, plus physique, fait de beaucoup de courses. Après une présaison globalement ratée, l’entraîneur décida de se passer du Réunionais.

Deux entrées en jeu rassurantes

C’est d’ailleurs en partie pour cela que, dès les premiers matches de la saison, le nom d’Igor Tudor était sifflé par les fans massés dans l’Orange Vélodrome. On revoyait sporadiquement Dimitri Payet jouer, mais ses titularisations et ses entrées contrastaient autant avec les dépenses de ses coéquipiers qu’avec son influence sur le jeu de l’année passée.

Alors on l’a presque oublié (26 matches, 10 titularisations, 3 buts, 3 passes décisives). Mais finalement, autant par le besoin de faire basculer un match que par le manque d’éléments offensifs sur le banc (blessures d’Harit et d’Ounahi). Contre Auxerre, il est entré en jeu en même temps que Mattéo Guendouzi et a eux deux, ils ont fait beaucoup de bien aux Olympiens et ont renversé le score sans que Payet ne soit vraiment décisif (2-1).

S’il n’est pas suspendu…

Même topo contre Lens. Sauf que cette fois le Réunionais, à quelques minutes de la fin, réduisait le score (1-2). La question de le relancer se pose alors, du moins au Vélodrome où l’OM va encore affronter Angers et Brest et où il faudra aller chercher des résultats tout en espérant un faux pas de Lens afin de récupérer la seconde place.

Certes, Dimitri Payet ne court plus beaucoup, ne presse pas vraiment. Mais dans les 25 derniers mètres, il détient toujours la clé. Tout cela reste possible, pour, pourquoi pas, finir sa carrière cette saison (il lui reste un an de contrat). Ensuite, il pourra alors se concentrer sur sa reconversion en tant que dirigeant de l’OM, chose promise par Jacques-Henri Eyraud, prédécesseur de Longoria. Enfin, s’il n’écope pas d’une lourde suspension suite à son altercation avec Cahuzac.

Car la est tout le suspens. Aux alentours de la 25e minute, Médina envoie une frappe dans le banc marseillais qui se lève instantanément. S’en suit dès bousculade et deux cartons rouges dont un pour Yannick Cahuzac et un second pour un membre du staff olympien. Mais, après une diffusion, on aperçoit Dimitri Payet donner une gifle à l’ex-milieu de terrain bastiais. Si jamais la commission de discipline se saisissait du dossier, le meneur de jeu pourrait écoper de quatre ou cinq rencontres de suspension. Soit la fin de sa saison et peut-être même de sa carrière…