Ligue 1 : les mal-aimés sauvent l’OM !

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille avait un nouveau grand rendez-vous. Les Phocéens accueillaient l’AJ Auxerre à l’Orange Vélodrome et avaient l’occasion de revenir à cinq petits points du Paris SG, vaincu à domicile en fin d’après-midi contre Lorient (1-3). Ils pouvaient aussi mettre Lens, son principal rival pour la seconde place, à quatre points puisque les Artésiens iront à Toulouse mardi avant que les deux à la luttent pour le podium s’affrontent dimanche prochain.

Dans un Vélodrome complètement survolté, les Marseillais ont longtemps cru qu’ils n’arriveraient pas à l’emporter. Pire encore, ils allaient même probablement perdre cette rencontre, à cause d’un but venu d’ailleurs de Birama Touré en première période. Finalement, les joueurs d’Igor Tudor sont revenus dans le match et cela est en grande partie dû aux choix du Croate (2-1).

Des choix gagnants de Tudor

Tout d’abord, il a remplacé Kaboré par Tavares à la pause, le Portugais amenant beaucoup de danger sur son flanc gauche. Mais ce n’est pas tout. Il a aussi fait entrer Mattéo Guendouzi, pas réellement en odeur de sainteté actuellement dans le club, et surtout Dimitri Payet, qu’on avait trop peu vu ces derniers temps et dont la fin de son histoire à l’OM commence à poser question.

Dans une clameur pas franchement égalable, les deux olympiens ont donc fait leur entrée, alors que l’OM semblait emprunté et pataugeait dans une médiocrité technique assez impressionnante. Le Réunionnais faisait lever le stade de ses arabesques quand le milieu de terrain apportait une grinta et un espoir qui semblait avoir déserté les siens.

Guendouzi à la passe

Ce n’est pas étonnant, donc, que ce soit Guendouzi qui soit à la passe - et quelle passe - sur le but de la victoire d’Alexis Sanchez. «C’est une belle chose, non ? C’est vraiment très bien la façon dont ils sont entrés, je suis fier d’eux. Ils ont apporté de la qualité dans ce match, qui est un des matches clés. Ils ont apporté du contrôle, du calme, de la sérénité. Je suis content pour eux et pour l’équipe. Maintenant, on doit se déplacer à Lens, samedi prochain», déclarait d’ailleurs Igor Tudor en conférence de presse.

jUn sentiment partagé par Pau Lopez, le portier, au micro de Prime : «je pense qu’on a très bien joué, on a eu de la chance, mais on a mérité de gagner le match. Mattéo et notre capitaine ont changé le match. On doit dire quelque chose pour lui, il a montré que c’était notre leader, il a changé le match, avec Mattéo. Pour nous, c’est un joueur très important ». C’est d’ailleurs une bien belle nouvelle quand on voit l’apport l’habituel de certains remplaçants. Igor Tudor sait maintenant, s’il ne le savait déjà pas, qu’il pourra compter sur absolument tout le monde pour espérer atteindre cette seconde place de Ligue 1 et, pourquoi pas, un peu plus haut si le Paris Saint-Germain continue de coincer à ce point.