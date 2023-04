OM : l’épineux cas Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

Cela n’était jamais arrivé. Depuis deux rencontres, Mattéo Guendouzi prend place sur le banc de touche. Et surtout, il ne rentre pas. C’était déjà une première contre Troyes, et cela a recommencé contre Lyon, dimanche dernier. S’en est suivi une petite altercation avant que le milieu de terrain ne soit recadré gentiment par Javier Ribalta, le patron du sportif à l’OM.

Alors, forcément, c’est un sujet qui est revenu, vendredi dernier, en conférence de presse. Igor Tudor, moins souriant qu’à l’habitude sur cette question, a expliqué ce qu’il en pensait : « avec Mattéo, j’ai beaucoup parlé toute la saison. Parfois il faut parler, parfois se taire. Je comprends la situation des joueurs, j’ai joué et j’ai aussi été sur le banc. L’entraîneur n’aime pas faire ces choix. Ce n’est pas toujours facile, pour certains c’est plus facile que pour d’autres d’accepter ces choix. C’est mon rôle de faire des choix. La saison a été longue, beaucoup de joueurs ont contribué au travail qu’on a fait. J’ai dû gérer un groupe pas si facile au départ, c’est devenu plus harmonieux, maintenant j’ai beaucoup de professionnels. Cela me rend fier. Parfois ce n’est pas facile. Pendant les entraînements vous pouvez vous rendre compte que des choses ont changé depuis le début de saison ».

À lire

Mercato : l’OM se lance sur la piste Denis Zakaria !

Il n’a pas souvent joué au milieu

L’année passée, à l’instar de Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi était un chouchou de Jorge Sampaoli et de l’Orange Vélodrome. Cette saison, sous Igor Tudor, c’est un peu compliqué. Les deux hommes s’étaient déjà pris le bec lors de l’avant-saison. Le milieu de terrain avait eu une confrontation avec son coach à la mi-temps du match de préparation entre l’OM et l’AC Milan et avait ainsi été sorti à l’entracte.

La suite après cette publicité

Tout était finalement rentré dans l’ordre et l’ancien Gunner jouait souvent. Mais à un poste qui n’est pas habituellement le sien : dans le trio offensif, juste sous l’attaquant de pointe. Principale valeur marchande du club, il avait été longuement dragué par Unai Emery, entraîneur qu’il a connu à Arsenal, mais qui entraîne aujourd’hui Aston Villa.

Une attitude qui ne plaît pas au staff

Il était finalement resté, mais les choses se sont dégradées petit à petit. D’abord, l’OM a recruté Ruslan Malinovskyi pour jouer sous l’attaquant tandis que Cengiz Ünder est revenu d’entre les morts et occupe aujourd’hui une place importante dans le dispositif de Tudor. Plus bas sur le terrain, Guendouzi est bloqué par la paire Veretout-Rongier, essentielle à Tudor.

La suite après cette publicité

C’est alors que son attitude s’est un peu détériorée. Malgré les parties de Paddle qu’il joue avec son frère, le natif de Poissy ne s’implique plus autant et sa condition physique actuelle pose réellement problème au staff technique d’Igor Tudor qui, malgré les amendes, n’arrive pas vraiment à se faire entendre. Forcément, le divorce semble inéluctable, alors qu’il ne reste que six petits matches de championnat.

L’été prochain, Mattéo Guendouzi voguera sous d’autres cieux. L’OM espère en obtenir environ 25 millions d’euros. Pour l’heure, Aston Villa reste l’option la plus crédible même si le joueur est à l’écoute, selon ses interlocuteurs, des éventuelles offres de Newcastle ou de West Ham. Deux ans après l’avoir recruté contre 12 M€ à Arsenal et qu’il a pris beaucoup d’importance au club, Mattéo Guendouzi devrait redécouvrir l’Angleterre et partir loin de Marseille où, aujourd’hui, il ne joue plus autant qu’il lui plairait.