L1 : malgré un grand Anthony Lopes, l’OL perd sur le fil contre l’OM !

En clôture de la 32e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais, septième au coup d’envoi et toujours en course pour une place qualificative à l’Europe, défiait l’Olympique de Marseille, troisième et contraint de s’imposer pour retrouver sa place de dauphin. Pour ce choc, Laurent Blanc optait pour un 4-3-3 où Mendes, Tolisso et Caqueret évoluaient en soutien d’un trio d’attaque composé de Barcola, Lacazette et Cherki. De son côté, Igor Tudor alignait un 3-4-3 avec Ünder, Malinovskyi et Sanchez sur le plan offensif. En défense, Balerdi était quant à lui préféré à Mbemba.

L’OM résiste et pique…

Vainqueur contre le Stade Rennais (3-1) puis en terres toulousaines (2-1), l’OL voulait enchaîner un troisième succès d’affilée et ainsi revenir à trois longueurs seulement du top 5. Après la large victoire du RC Lens (3-0) face à l’AS Monaco, les Phocéens, invaincus lors des six derniers matches, devaient quant à eux répondre sur la pelouse du Groupama Stadium pour espérer reprendre leur deuxième place et ainsi revenir à huit points du PSG, solide leader. Bousculé collectivement dans les premiers instants de ce match, l’OM se créait pourtant la première situation chaude. Profitant d’une remise maladroite de Tolisso, après un centre de Clauss, Sanchez se heurtait à Lovren et Malinovskyi ne cadrait pas sa reprise du gauche (26e).

Dans la foulée, les Gones répondaient. Sur un centre bien travaillé de Tagliafico, Lacazette se jetait mais voyait sa reprise fuir le cadre de Lopez (28e). Bien en place dans l’entrejeu mais fragile défensivement, l’OL se procurait une nouvelle frayeur. Sur une relance dans l’axe de Lukeba, Veretout s’essayait à deux fois mais Lopes repoussait et Balerdi n’en profitait pas (32e). De mieux en mieux dans le jeu, l’OM ouvrait finalement le score juste avant la pause. Couvert par Lovren sur un ballon en profondeur, Sanchez s’en allait défier le dernier rempart lyonnais mais son enroulée du droit était repoussé. Opportuniste, Ünder surgissait pour conclure du pied droit malgré les retours désespérés de Lovren et Lukeba (0-1, 44e).

L’OL craque sur le fil !

Au retour des vestiaires, l’OL remettait rapidement le pied sur le ballon mais ne parvenait toujours pas à inquiéter le bloc marseillais, bien en place. Pire encore, les locaux frisaient la correctionnelle. Idéalement lancé à la limite du hors-jeu, Clauss manquait finalement de lucidité au moment de servir Ünder (60e). Dans la foulée, Lopes sauvait les siens face à Sanchez, servi par Rongier (66e). Une parade décisive pour les Lyonnais puisque ce choc allait être totalement relancé quelques secondes plus tard. Libre sur le côté droit, Tolisso adressait un centre parfait dans la surface olympienne. Au duel avec Veretout, Lacazette passait devant le milieu de terrain marseillais et égalisait de manière acrobatique (1-1, 68e).

Trop peu réaliste offensivement, à l’image d’une nouvelle grosse occasion manquée par Sanchez (72e), l’OM ne profitait pas de la fragilité défensive rhodanienne et butait (encore) sur Lopes.. Sur un centre à ras de terre de Sanchez, Clauss échappait à Diomandé et ouvrait son pied mais sa reprise était finalement détournée par le Portugais de 32 ans sur sa barre transversale (76e). Si Gusto se créait une dernière énorme situation (86e), l’OL craquait finalement dans les ultimes secondes sur une action anodine où Gusto envoyait le ballon dans ses propres filets (1-2, 90+2e). Avec ce résultat (1-2), l’OM récupère sa deuxième place. De son côté, l’OL est toujours septième.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 2 Marseille 67 32 20 7 5 59 31 28 7 Lyon 50 32 14 8 10 50 36 14

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de l’Olympique Lyonnais

Le XI de l’Olympique de Marseille