Mercato : l’OM se lance sur la piste Denis Zakaria !

Le mercato estival 2023 de l’Olympique de Marseille sera animé. La priorité des Phocéens reste de faire une grosse vente tout en essayant de se montrer malin dans le secteur des arrivées. Et cet été, la grosse vente espérée est celle de Mattéo Guendouzi. Après deux saisons passées dans le sud de la France, le milieu de terrain de 24 ans est poussé vers la sortie.

Sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien Gunner pourrait rapporter une vingtaine de millions d’euros. Voire un peu plus si les deux courtisans anglais du joueur (Aston Villa et West Ham) font grimper les enchères. Guendouzi sur le départ, l’OM est bien obligé de lui trouver un remplaçant. Dernièrement, la presse portugaise évoquait le nom du Colombien de Porto, Uribe. Mais ce dernier privilégierait l’Italie. Selon nos informations, Marseille tient une autre piste qui mènerait à Turin.

L’axe Turin-Marseille toujours d’actualité

Les Phocéens apprécient en effet le profil de Denis Zakaria. Celui que l’on surnomme The Octopus (la pieuvre) pour son abattage au milieu de terrain est d’ailleurs l’une de leurs priorités en compagnie d’un autre milieu de terrain international expérimenté mais dont le nom n’a pas fuité. Le milieu international suisse de 26 ans (47 sélections - 3 buts) sous contrat jusqu’en 2026 avec la Juve est actuellement prêté à Chelsea où il joue très peu. L’ancien du Borussia Monchengladbach avait fait parler de lui le 5 janvier dernier en réalisant une prestation XXL face à Manchester City en Premier League, mais depuis, le n°20 des Blues, capable d’évoluer quasiment à tous les postes du milieu de terrain grâce à une technique balle au pied largement au dessus de la moyenne, doit se contenter de miettes. Depuis son match contre les Skyblues, Zakaria n’est apparu qu’à six reprises pour un temps de jeu total de 229 minutes, soit environ 38 minutes par rencontre.

Les Blues disposent d’un effectif surpeuplé et Zakaria ne sera pas conservé par un club obligé d’opérer un dégraissage important. Bientôt de retour à la Juventus, Zakaria ne devrait pas faire partie des cibles olympiennes les plus onéreuses. De plus, l’OM peut compter sur les bonnes relations entre Pablo Longoria et la Vieille Dame pour espérer une issue favorable si cet intérêt se confirme. D’autant qu’il ne faut pas oublier que les deux clubs devront également discuter de l’avenir d’Arkadiusz Milik. La ligne téléphonique entre Marseille et Turin risque de sacrément chauffer ces prochaines semaines.