Chelsea : la belle surprise Denis Zakaria

Une action de la rencontre opposant Chelsea à Manchester City tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis jeudi soir. On dispute la 88e minute lorsqu’au milieu du terrain, Denis Zakaria, grand gaillard d’1m90, maillot de Chelsea sur les épaules, fait étale de toute sa technique face à İlkay Gündoğan et Kevin De Bruyne. Si les Blues se sont inclinés à Stamford Bridge (0-1), l’international suisse de 26 ans, s’est fait des amis chez les observateurs du football anglais. Déprimant 10e de Premier League, Chelsea n’est pas devenu l’alléchant Brighton sous les ordres de Graham Potter. Alors, maigre consolation, certes, le retour de Denis Zakaria, au niveau qui était le sien à Monchengladbach est une raison de se réjouir pour les supporters des Blues.

Prêté pour 3 millions d’euros par la Juventus, avec une option d’achat qui avoisine les 28 millions d’euros, l’international helvète (45 sélections, 3 buts) a mis du temps à apparaître aux yeux du monde. Il faut dire que sa présence devant la défense, aux côtés de Mateo Kovačić, est aussi et surtout due aux blessures d’une bonne partie de l’effectif londonien. N’Golo Kanté, Reece James, Mason Mount et Ruben Loftus-Cheek, entre autres. Choix de Thomas Tuchel, licencié peu de temps après la fin du mercato, Denis Zakaria n’avait pas vraiment la confiance du nouveau venu sur le banc. Mais pas le choix, face à cette hécatombe. Hier soir, Zakaria disputait son 5e match avec les Blues. Le troisième consécutif. Et il n’a pas déçu Graham Potter.

«The Octopus» révèle sa technique aux yeux du monde

Surnommé The Octopus (la pieuvre), Denis Zakaria a su déployer ses tentacules. Abatteur invétéré, toujours la bouche ouverte, signe d’un effort constant, il a récupéré 6 ballons face aux Citizens. S’il doit traîner son physique imposant comme un fardeau, ses pieds fonctionnent à merveille. Une technique qui lui a permis de créer des différences face aux joueurs de Pep Guardiola. S’imposer en taulier du milieu de terrain après seulement trois matches (si l’on exclut deux apparitions début novembre), il fallait le faire. D’autant qu’on ne peut pas dire que la trêve ait profité au natif de Genève. La Coupe du Monde, Denis Zakaria l’a bien disputée au Qatar. Mais c’est sur le banc de touche que Murat Yakın, le sélectionneur suisse, l’a préféré.

Après avoir effectué deux courtes apparitions lors du dernier match de poules des Suisses et à l’occasion du 8e de finale face au Portugal au Mondial, le milieu défensif est rentré à Londres le couteau entre les dents. Et dès le 27 décembre, Graham Potter l’envoyait au charbon. Pour sa première en Premier League, face à Bournemouth (victoire 2-0 de Chelsea), Zakaria se montre. Propre dans ses interventions, il ne commet pas ou peu de fautes. Habile balle au pied, il est précis dans ses passes et ose des choses sous pression. Sa présence rend Jorginho meilleur. Et son envie d’aller de l’avant, toujours, a ravi les coeurs des supporters, qui se demandent pourquoi Graham Potter a entendu si longtemps pour le faire jouer.

Graham Potter pourrait changer d’avis

Si la performance entrevue lors du match suivant, sur la pelouse de Nottingham Forest (1-1), a été, à l’échelle de l’équipe, bien moins convaincante, Denis Zakaria, a montré, hier soir, face à un candidat au titre, qu’il avait de la ressource. Son coach a en tout cas apprécié ce qu’il a vu. «J’ai trouvé qu’il était vraiment bon. Défensivement, il a couvert beaucoup de terrain, a récupéré le ballon, a tout donné dans les duels, a été courageux avec le ballon et a trouvé des solutions. Il a été un élément positif de la soirée», a déclaré un Potter pourtant abattu. Pour convaincre les Blues de le signer définitivement, le joueur passé par le Servette et les Young Boys serait bien inspiré de sortir une nouvelle masterclass ce dimanche face à Manchester City, en 32es de finale de FA Cup.