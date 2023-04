L’OM prépare le grand chassé-croisé du mercato

La suite après cette publicité

Il ne reste plus que 7 matchs de Ligue 1, mais déjà l’OM voit le classement se décanter. Les Phocéens devraient, sauf énorme retournement de situation, terminer entre la 2e place, celle qu’ils occupent actuellement, et la 4e. La donne est tout de même très différente, car entre être assuré de disputer la Ligue des Champions, ou passer par un tour préliminaire, voire être qualifié en Europa League, les plans sur le futur ne seront pas les mêmes.

Pablo Longoria et Javier Ribalta ont déjà commencé à travailler leurs dossiers, comme le rappelle L’Équipe dans son édition du jour. Avant de recruter, il faut vendre et en ce sens, Mattéo Guendouzi sera la principale ressource financière du club. Comme nous l’évoquions déjà cet hiver, le milieu de terrain est en réflexion alors qu’Aston Villa d’un certain Unai Emery était déjà chaud pour le récupérer. Les Villans ne sont pas seuls dans ce dossier puisque West Ham est également intéressé par l’international français.

L’effectif va être grandement chamboulé

Il y aura des réflexions aussi sur certains cadres de l’équipe comme Alexis Sanchez, en fin de contrat, mais chaud pour prolonger, pas à n’importe quel tarif en revanche. Le Chilien est cité pour un retour en Amérique du Sud. Leonardo Balerdi, qui a refusé l’Ajax cet hiver comme nous le rapportions, le frustrant Cengiz Ünder ou encore le prêté (au Séville FC) Pape Gueye ne seront pas retenus en cas d’offre. La question se pose aussi pour Jonathan Clauss, lequel est en froid avec Igor Tudor, alors que les négociations pour une prolongation Kolasinac bloquent pour le moment.

Si Isaak Touré fera son retour, il faudra également retrouver une porte de sortie pour les prêtés (Lirola, De la Fuente, Amavi, Henrique, Suarez), tandis que Bailly, Ruben Blanco et Nuno Tavares ne seront pas conservés. La réflexion est un peu différente pour Issa Kaboré. Il donne satisfaction, mais son prix de 20 M€ est trop onéreux. Pour remplacer tout ce petit monde, l’OM a ciblé quelques profils comme le très courtisé Balogun, ce que nous indiquions hier. Il s’agira de trouver les bonnes opportunités.

En fin de contrat à l’Eintracht Francfort et au FC Porto, Evan Ndicka et Matheus Uribe ont des prétentions trop élevées pour le moment. Selon le quotidien sportif, la direction marseillaise se renseigne sur la situation du jeune attaquant de Strasbourg prêté à Annecy, Moïse Sahi Dion, mais c’est sans doute du côté de Nantes qu’il faut regarder. Ludovic Blas est courtisé depuis quelques semaines, tout comme son partenaire Alban Lafont, même si le poste de gardien de but n’est pas une priorité.