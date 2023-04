OM : Alexis Sanchez se rapproche sérieusement d’un club

La suite après cette publicité

Où jouera Alexis Sanchez la saison prochaine ? Voilà une question à laquelle il est bien difficile de répondre. En mars dernier, le principal concerné expliquait être à l’aise à l’OM. « J’ai un contrat d’un an à Marseille, j’aimerais le prolonger, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si ça devait se faire maintenant (sa prolongation, ndlr) ? Oui. Je suis heureux et content avec eux, j’aime les supporters et ils s’occupent de moi », lançait-il.

Mais depuis, ça n’a pas vraiment avancé. Du moins, il n’y a pas eu d’informations sorties dans la presse, en France comme en Amérique du Sud, concernant l’avenir de l’attaquant passé par le Barça ou l’Inter entre autres. Jusqu’à ce qu’Andrés Vázquez, journaliste du sérieux média généraliste argentin La Nacion, dévoile une petite bombe pendant ce week-end.

Deux clubs sont chauds

Ainsi, l’avenir de l’attaquant chilien a de fortes chances de s’écrire loin du Vélodrome. Et loin de l’Europe même. Il y aurait ainsi énormément de probabilités que le joueur qui s’est révélé à l’Udinese s’engage avec River Plate. Du haut de ses 34 ans, il reviendrait ainsi en terres argentines, où il a déjà évolué lors de la saison 2007/2008, prêté par l’écurie italienne.

Reste donc à voir si l’OM tentera un dernier assaut pour convaincre le joueur, qui touche 3 millions d’euros annuels du côté de Marseille, ayant fait des sacrifices financiers pour rejoindre la Ligue 1 l’été dernier. Récemment, il a aussi été question d’un intérêt prononcé de Galatasaray. Affaire à suivre…

