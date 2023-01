Mercato OM : Matteo Guendouzi en pleine réflexion

La suite après cette publicité

«J’ai lu comme vous les informations dans la presse. Il n’y a pas de conversation entre clubs, on n’a reçu aucune offre. Je ne sais pas si ça discute avec l’entourage du joueur. C’est que de la spéculation.» Voilà ce que déclarait Pablo Longoria un poil agacé lors de la conférence de presse de présentation de Ruslan Malinovskyi jeudi dernier. Il faut dire que l’intérêt d’Aston Villa et surtout d’Unai Emery grand fan du joueur, et qui a récemment échangé avec le milieu marseillais, avaient mis les supporters de l’OM en PLS.

Car Mattéo Guendouzi (23 ans) est un maillon essentiel d’Igor Tudor depuis le début de la saison (17 matches - 1 but). Son nouveau statut international et son apparition avec l’Equipe de France face à la Tunisie au Mondial 2022 au Qatar n’a fait que renforcer sa cote sur le marché des transferts, lui qui n’avait été acheté que 11 M€ à Arsenal durant l’été 2022 à l’issue d’un prêt concluant. Quelques mois plus tard, des clubs commencent déjà à poindre le bout de leur nez et le spectre d’un départ plane donc sur l’Orange Vélodrome.

Guendouzi est très attaché à l’OM

Aston Villa est donc très intéressé et s’apprête donc à faire une offre mirobolante à l’OM. Mais qu’en pense le principal intéressé qui est sous contrat rappelons-le jusqu’en juin 2025 avec la formation olympienne ? Selon nos informations, l’option menant à l’actuel 11e de Premier League ne fait pas forcément rêver le joueur formé au PSG d’autant que l’ancien Gunner d’Arsenal, est très attaché au club phocéen.

De plus, s’il ne ferme clairement pas la porte à un retour en Premier League, l’international tricolore (7 sélections - 1 but) n’entend pas forcément le faire dans un club de milieu de tableau anglais, lui qui a connu les chaudes ambiances et les infrastructures d’un club du niveau d’Arsenal. Les supporters marseillais peuvent donc espérer, Matteo Guendouzi est encore loin d’avoir quitté la cité phocéenne cet hiver. Mais d’ici le 31 janvier, tout peut se passer et un autre club peut encore venir frapper à la porte du bureau du président marseillais…