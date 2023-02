Ludovic Blas rejoint Sport Cover !

Élément clé du FC Nantes depuis son arrivée en 2019, Ludovic Blas a été l’un des grands artisans de la victoire des Canaris en Coupe de France l’an passé. Le joueur formé à l’EA Guingamp et aujourd’hui âgé de 25 ans se sait à un tournant de sa carrière.

Et à moins de 18 mois de la fin de son contrat avec le club des bords de l’Erdre, l’ancien international espoir tricolore, qui était proche de rejoindre le LOSC l’été dernier, a pris une décision forte en changeant d’agent. À partir d’aujourd’hui, celui qui a marqué 2 buts en Ligue Europa et 4 en Ligue 1 cette saison, a confié ses intérêts à Sport Cover. Blas rejoint donc l’agence dirigée par Meissa N’Diaye qui gère notamment les intérêts de Wissam Ben Yedder, Geoffrey Kondogbia, Brice Samba, Sofiane Boufal, Alban Lafont, Nordi Mukiele ou plus récemment un certain Seko Fofana.

