Lille : le Real Betis s’intéresse à Ivan Cavaleiro

Recruté par le LOSC pour une saison avec une seconde saison en option l’été dernier, Ivan Cavaleiro (30 ans) s’était rapidement imposé dans le onze de Paulo Fonseca, en se montrant même décisif au milieu de terrain. Mais en novembre dernier, l’ex-joueur de Fulham souffrait d’une pubalgie et avait été contraint de subir une intervention chirurgicale, ce qu’il l’avait éloigné des terrains pendant deux mois.

Alors qu’il peine toujours à revenir, le Portugais, prêté la saison dernière à Alanyaspor, en Turquie, pourrait rebondir ailleurs cet été. Selon nos informations, le Real Betis s’intéresse d’ores et déjà à sa situation et aimerait le récupérer cet été, étant donné que le club sévillan s’apprête à perdre Guido Rodriguez cet été, en fin de contrat. Cette saison, Ivan Cavaleiro a délivré deux passes décisives et inscrit un but en 21 rencontres avec les Dogues.