Real Madrid-OM : la déception de Roberto De Zerbi

C’est un Roberto De Zerbi déçu qui s’est présenté au micro de Canal+ à l’issue de la défaite de l’OM sur la pelouse du Real Madrid. Pas grand-monde n’aurait forcément parié sur ce sentiment avant la rencontre, surtout au regard du bon début de saison de la Casa Blanca, face à un OM pas encore réellement au point.

Et pourtant, si l’OM a souffert, il a bel et bien existé dans ce match, et menait même au score, avant que le Real l’emporte grâce à deux penalties. Alors, cela a généré quelques regrets chez le bouillonnant entraîneur italien. « Nous avons fait un bon match, peut-être un trop timide, surtout au début. Dans la deuxième partie de la première période, on a un peu mieux joué. Ça m’a déplu parce qu’après le carton rouge (de Carvajal, ndlr), j’aurais voulu qu’on sorte plus, qu’on essaye, toujours dans le respect, de faire plus pour gagner le match. C’est une étape, nous sommes le 16 septembre, c’est une équipe nouvelle, avec beaucoup de joueurs sont arrivés à la fin (du mercato). C’est important d’avoir fait un match comme ça. »

« Rien de positif »

Relancé pour savoir s’il y avait quand même du positif à retirer d’une telle prestation, De Zerbi a montré que seule la victoire lui apportait satisfaction. « Nous avons perdu donc il n’y a rien de positif. Selon moi, on peut jouer beaucoup mieux. On a fait tant de nouveaux joueurs (au mercato), beaucoup ne sont pas encore en bonne condition. Un joueur comme Aguerd aussi important (le Marocain était absent ce soir, ndlr)… Ce n’est pas pour avoir des excuses. On peut faire mieux, mais aujourd’hui, beaucoup de joueurs ne sont pas habitués à disputer cette compétition, c’est une première étape. »

L’OM a de l’ambition et ne veut pas se contenter de la belle opposition face au Real. « Je suis content de jouer Paris dimanche, c’est important de s’habituer à jouer ce genre de match. Ça te donne envie de jouer, de la personnalité », a conclu De Zerbi. L’entraîneur italien n’a pas tort sur le fond, puisque son équipe a manqué d’ambition lorsqu’elle était en supériorité numérique. L’OM a manqué d’allant, pénalisé par des conditions physiques disparates. Mais nul doute que ce match servira dimanche soir, face au PSG, à l’Orange Vélodrome cette fois.