Ligue des Champions : le Club Bruges, l’épouvantail belge qui attend Monaco au tournant

L’AS Monaco débute sa campagne de Ligue des Champions en Belgique, sur la pelouse du Club Bruges. Un adversaire bien connu du PSG qui l’a rencontré à deux reprises en phase de poule en 2019 et en 2021 (3 victoires et 1 nul), et le club de la Principauté se rappellera peut-être d’un douloureux 0-4 encaissé à Louis II lors de la saison 2018-2019. Parfois pris de haut par ses adversaires, le Club Bruges est typiquement le genre d’équipe dont il faut pourtant se méfier.

La suite après cette publicité

Son coefficient UEFA est remarquable et lui a permis d’intégrer le chapeau 2 lors du tirage de la Ligue des Champions. Cela s’explique par une présence régulière (7 qualifications en LdC lors des 10 dernières années) sur la scène européenne, à l’image de sa demi-finale en Ligue Europa Conférence en 2023-2024 (éliminé par la Fiorentina). Européen convaincu donc, Le Club n’est pas du genre à se louper dès qu’il peut accéder à la C1. Demandez aux Glasgow Rangers, qui ont encaissé un humiliant 6-0 lors du barrage retour, ultime étape avant d’accéder à la phase de ligue.

La suite après cette publicité

Bruges amasse le pactole

En étant abonné à la lucrative Ligue des Champions, Bruges a amassé un joli pactole au fil des ans, quasiment 315 M€. Une somme qui lui garantit des résultats financiers exceptionnels pour la Belgique, et qui le place au-dessus de la mêlée. A sa bonne santé financière s’accole sa bonne gestion sportive. Hormis quelques guerriers comme l’éternel Hans Vanaken (arrivé en 2015), le défenseur Brandon Mechele (arrivé en 2002 et passé professionnel en 2013) et le portier Simon Mignolet (débarqué en 2019), le Club Bruges est souvent une étape vers d’autres sommets pour les joueurs qui y brillent. Chaque année, il accepte de vendre ses meilleurs éléments.

Cet été, ce sont Chemsdine Talbi (Sunderland), Maxim De Cuyper (Brighton), Ardon Jashari (AC Milan) et Ferran Jutgla (Celta Vigo) qui ont notamment quitté le club, rapportant plus de 80 M€ dans les caisses. Jashari, avec les 36 M€ payés par les Milanais, est devenu la 2e plus grosse vente de l’histoire de la Jupiler League, derrière un certain Charles De Ketelaere (37,5 M€ payés en 2022 par… l’AC Milan). Ces dernières années, les Blauw en Zwart ont cédé des joueurs tels que Noa Lang, Clinton Mata, Lois Openda, Krépin Diatta, Emmanuel Dennis ou Igor Thiago durant les marchés estivaux, réussissant toujours à conserver une ossature solide pour bien figurer en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

La saison passée, ils se sont qualifiés pour les barrages, où ils ont éliminé l’Atalanta Bergame, avant de tomber en 8e de finale contre Aston Villa. Cet été, ils ont fermé les portes à deux éléments majeurs, Joel Ordoñez (au grand dam de l’OM) et Christos Tzolis. Et se sont renforcés notamment avec Aleksandar Stankovic (Inter), fils de Dejan, et Carlos Forbs (Ajax), considérés comme des renforts de premier plan. Suffisant pour justifier son statut d’équipe de chapeau 2 ? L’AS Monaco va le découvrir ce jeudi soir.

Pariez sur la Ligue des champions avec Betclic ! Jusqu’à 100 € remboursés en Feebets si ton pari est perdant !