Newcastle-FC Barcelone : les compos probables

Troisième et dernière soirée pour la première journée de Ligue des Champions, avec de nouveaux chocs au programme, dont cet alléchant Newcastle-Barcelone. Pas une promenade de santé en prévision pour le Barça, tant Newcastle sait se transcender à domicile, et ce malgré des absences comme celle de la recrue Yoane Wissa.

Côté blaugrana, Lamine Yamal est toujours absent, tout comme Gavi et Alejandro Baldé. Les habituels remplaçants vont les suppléer. Un doute subsiste sur l’identité du défenseur central qui accompagnera Cubarsi, tandis que Rashford devrait débuter en attaque avec les incontournables Raphinha et Lewandowski.

Les compos probables :

Newcastle : Pope - Trippier, Schär, Burn, Livramento - Tonali, Guimarães, Joelinton - Murphy, Woltemade, Gordon

Barcelone : Joan Garcia - Koundé, Cubarsi, Araujo, Gerard Martin - De Jong, Pedri, Fermin - Rashford, Lewandowski, Raphinha

