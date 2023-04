Mercato : l’OM se joint au bal des courtisans pour Folarin Balogun !

La suite après cette publicité

Si Reims est actuellement huitième du classement de Ligue 1, c’est en grande partie grâce à Folarin Balogun. A 21 ans, l’international Espoirs anglais (13 sélections, 7 buts) est l’une des très bonnes pioches de cette saison 2022/2023. Avec 18 réalisations inscrites en 30 matches, le joueur d’Arsenal est le quatrième meilleur artilleur du championnat. Et forcément, ça fait parler.

Récemment, nous vous révélions que le natif de New York, dont le contrat avec les Gunners court jusqu’en 2025, suscitait l’intérêt de formations bien plus huppées que le Stade de Reims. Monaco, Lille et l’AC Milan ont en effet manifesté leur intérêt. Les Asémistes anticipent un éventuel départ de Wissam Ben Yedder, tandis que les Dogues cherchent activement un successeur à Jonathan David, dont l’agent a annoncé un départ certain l’été prochain.

À lire

Angleterre : la réponse lunaire de Gareth Southgate à Folarin Balogun

Balogun prêt à rester en Ligue 1

Côté lillois, la piste Balogun avance. Selon nos informations, l’attaquant britannique affiche un certain intérêt pour la formation entraînée par Paulo Fonseca. Surtout, Folarin Balogun est clairement partant à l’idée de rester en Ligue 1 l’an prochain. L’Anglais a aimé la France et cela pourrait influer sur son avenir. Mais attention, car un autre club, et pas des moindres, est également à l’affût.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille est également intéressé. Le club de Pablo Longoria a beau avoir recruté Vitinha pour 32 M€, l’arrivée d’un autre attaquant ne semble visiblement pas exclue. De quoi donner plus de corps à un départ d’Alexis Sanchez ? Balogun a en tout cas apprécié l’ambiance de l’Orange Vélodrome, mais reste à savoir si Marseille aura les liquidités pour s’offrir un joueur qu’Arsenal ne vendra pas au rabais vu la foule de prétendants qui se pressent au portillon.