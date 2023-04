Mercato : ça bouge en Ligue 1 pour Folarin Balogun !

Arrivé sur la pointe des pieds du côté du Stade de Reims en début de saison après un prêt contrasté à Middlesbrough en Championship (3 buts en 18 matches), l’espoir anglais d’Arsenal Folarin Balogun n’imaginait sans doute pas quelques mois plus tard figurer dans le top 5 des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 17 buts aux côtés des stars offensives du championnat de France telles que Wissam Ben Yedder (Monaco), Alexandre Lacazette (OL), Kylian Mbappé (PSG) et Jonathan David (LOSC). Pourtant, aujourd’hui personne n’imaginerait remettre en question les qualités et le sang froid du jeune buteur anglais qui profite des talents de coach de Will Still et de la bonne dynamique du club champenois.

Et que les supporters rémois profitent de leur serial buteur qui est promis à un avenir loin de la Champagne puisque le prêt ne comportait pas d’option d’achat. La logique voudrait que le natif de New York City retourne à Arsenal. Mikel Arteta ne tarit pas d’éloges sur son joueur et suit de loin ses performances étincelantes comme il l’expliquait en conférence de presse il y a quelques semaines. «C’est un garçon qui a une idée très claire de ce qu’il veut faire de sa carrière. Il est très ambitieux, très impliqué et très courageux. Nous avons beaucoup discuté avant qu’il ne fasse ce choix, pour savoir si c’était le bon endroit où aller. Il était tellement convaincu. Je suis vraiment heureux pour lui car il mérite ce qui lui arrive. Quand on regarde les chiffres et ce qu’il fait, c’est tout simplement incroyable. C’est très rare de voir cela. Mais il a quelque chose de spécial, c’est pourquoi nous avons décidé de lui offrir un contrat longue durée, d’avoir foi en lui et de lui donner cette longue période dont il a besoin maintenant. »

Le LOSC et l’AS Monaco sont intéressés, tout comme l’AC Milan !

Une question reste cependant en suspend. Folarin Balogun aura-t-il la possibilité et la place de briller chez les Gunners où Gabriel Jesus et Eddie Nketiah se tirent la bourre aux avant-postes, d’autant que le recrutement d’un nouvel attaquant est déjà en gestation en sein de la direction du club londonien bien parti pour obtenir un nouveau titre de champion de Premier League et donc de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Si à l’origine le plan d’Arsenal était d’envoyer son jeune serial buteur à Reims pour qu’il puisse s’aguerrir, son nouveau statut obtenu en France et la possibilité de récupérer un gros chèque ont rabattu les cartes. Et ce que n’avait sans doute pas prévu l’ancien club de Thierry Henry c’est l’offensive attendue de plusieurs clubs au sujet de Folarin Balogun. Selon nos informations, ils sont plusieurs à se bousculer au portillon. L’AC Milan a coché le nom de Balogun sur ses tablettes, mais l’intérêt le plus poussé vient de… Ligue 1 et plus précisément du LOSC qui cherche un successeur à Jonathan David promis au départ cet été.

Paulo Fonseca apprécie tout particulièrement les qualités du joueur et ne serait pas contre son arrivée dans le Nord bien au contraire. Et le LOSC serait même prêt à aligner un joli chèque pour parvenir à ses fins et réinvestir une partie de la somme récupérée pour la vente de son buteur international canadien. Un peu dans le même esprit que ce qu’il avait fait lors la signature de ce dernier lorsqu’il avait remplacé un certain Victor Osimhen parti à Naples.

Mais les Dogues ne sont pas seuls sur le coup puisque l’AS Monaco surveille lui aussi le buteur rémois dans l’optique notamment ou Wissam Ben Yedder venait à quitter le Rocher cet été. Qu’on se le dise, on n’en a peut-être pas fini avec Falorin Balogun en Ligue 1. De bon augure pour la fameuse Ligue des Talents.