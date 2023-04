OM : pourquoi Cengiz Ünder crispe du monde

La suite après cette publicité

Enfin ! Enfin l’Olympique de Marseille l’a emporté à domicile contre Troyes dimanche dernier (3-1). Cela faisait trois mois que les Phocéens n’avaient plus remporté de rencontre devant leur public en championnat. Mais il y a eu plus de satisfaction que cela. Vitinha a ouvert son compteur buts en inscrivant un doublé et Cengiz Ünder a enfin trouvé la faille.

Il faut dire que le Turc est revenu dans les bonnes grâces d’Igor Tudor lors du stage à Marbella, où « il s’est enfin donné à fond », nous dit-on de l’entourage du staff technique du coach croate. Car avant cela, l’ex-joueur de l’AS Roma avait été utilisé en tant que piston droit et ne donnait pas franchement le change quand il évoluait sous l’attaquant.

Mais il a pris conscience des consignes de Tudor et a fini par se révéler devant comme un des éléments les plus influents de l’attaque marseillaise, récupérant même une place qui semblait promise à Ruslan Malinovskyi. « il court beaucoup, on sent qu’il est bien présent dans son match. J’ai vu un très bon Ünder sur les deux matches. Il peut encore progresser. Il a une excellente frappe, il est rapide, il a les capacités pour marquer à chaque match de Ligue 1. C’est une question de travail. Il va continuer à travailler et continuer sur cette voie », avançait Igor Tudor en début d’année. Toutefois, cela ne se ressent pas forcément dans les statistiques de cette saison.

Trois buts seulement jusqu’ici

L’ailier avait ouvert son compteur seulement le 29 décembre lors de la victoire de l’OM face à Toulouse (6-1) et sur penalty. Il avait récidivé, cette fois en Garonne, contre le même Téfécé. Mais il n’avait toujours pas marqué devant le public marseillais dans le jeu. Ce fut chose faite après un bon pressing de Valentin Rongier et un enroulé merveilleux du pied gauche.

Mais ce qui dérangeait un petit jusqu’ici et ce qui a aussi dérangé lors de la confrontation contre l’ESTAC, c’est sa propension à la jouer un brin personnel, oubliant souvent ses coéquipiers. Par deux fois, il aurait pu transmettre le cuir à Vitinha, qui semblait mieux placé que lui.

Il rate trop d’occasions

« Sa quête du but lui a fait du mal ces derniers temps. Elle l’a poussé à tenter plus que de raison. Il était sûrement un peu frustré. On espère que ça va l’aider d’avoir débloquer son compteur buts », analyse-t-on dans l’entourage de l’équipe. Dans les sept prochains matches, l’OM va avoir besoin de tout le monde.

Tout le monde, évidemment, cela inclut le Turc. Mais il va falloir faire un peu plus de bons choix, être plus réaliste (il en est à 3 buts pour 6.18 expected goals) et donc moins rater d’occasions (9 grosses occasions manquées jusqu’ici). Sinon, Mattéo Guendouzi, pas entré en jeu une seule minute dimanche, ou Ruslan Malinovskyi, vont récupérer la place…