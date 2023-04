Tout l’OM souffle pour Vitinha !

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, un nouvel attaquant a pointé le bout de son nez à l’Olympique de Marseille. Il s’agit du Portugais, Vitinha. Arrivé de Braga cet hiver avec l’étiquette de joueur le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille (25 millions d’euros plus 7 de bonus), il avait encore un peu de mal à se mettre en évidence avec le peu de temps de jeu dont il disposait.

Pourtant, contre Troyes, cela sentait bon pour lui. En effet, il était titulaire aux avant-postes avec Cengiz Ünder et Alexis Sanchez. Il s’est offert un doublé dont un but en puissance dès la troisième minute et un second, tel un renard des surfaces après un poteau de Samuel Gigot, en seconde période. De quoi dire que la machine est enfin lancée lors de la première victoire en championnat au Vélodrome depuis trois mois.

C’est un jeune homme timide

Igor Tudor semblait soulagé pour lui en conférence de presse : « c’est vrai que tout le monde est content pour lui. Il avait besoin d’adaptation. Après la trêve il est revenu changé, il y a vraiment eu un avant et un après sa sélection. Il apporte de l’énergie, de la fraîcheur, il attaque l’espace et il est dangereux au premier poteau. Quand il est dans la surface, c’est un danger pour les autres ».

Mais il n’y avait pas que l’entraîneur qui était très content pour son attaquant, le capitaine, Valentin Rongier, l’était aussi : « je suis très content pour Viti, c’est un très bon mec qui bosse qui ne dit rien et on pouvait se mettre à sa place, il manquait un peu de confiance. J’espère que ces deux buts la vont lui faire du bien et nous faire du bien à nous ». Le capitaine, rejoint par Clauss dans le bonheur de le voir marqué, a dévoilé les dessous de son intégration : « comme l’ensemble du groupe, j’ai essayé de bien l’accueillir. Simon Banza, qu’on connaît en commun, m’avait dit qu’il était timide. Cela n’a pas été simple pour lui, il a continué à travailler et ce soir ça paye. Je suis très content pour lui ».

Vitinha a soufflé

À l’issue de cette rencontre, dans l’entourage du club, on nous susurrait qu’on n’avait jamais réellement douté de lui et qu’on répétait qu’il lui fallait un temps d’adaptation. Ce temps est donc venu. Deux buts qui vont forcément le libérer. « C’est très important les buts pour moi, pour mon mental, c’est bien. Je dois continuer à travailler, ce sera encore mieux. J’ai soufflé, c’est ça quand j’ai marqué. Le club m’a dit de venir continuer à travailler, puis que le but viendra. Marquer ici, c’est beaucoup de joie. Je vais continuer à travailler. C’est difficile parce que c’est différent, je dois travailler tout le temps, je vais progresser. Les joueurs ont toujours été derrière moi. Le staff et les coéquipiers me demandent toujours si ça va, m’encouragent », a-t-il confessé devant les micros dans la langue de Molière.

Même si cette saison nous n’avons pas vraiment eu toujours cette impression, l’OM ressemblait ce dimanche soir à une famille qui protège ses membres et qui arrive à se réjouir quand l’un d’entre eux, en difficulté, sort la tête de l’eau. Ce dimanche, c’était le tour de Vitinha et de Kaboré. Maintenant, cap sur l’objectif de la saison, la seconde place.