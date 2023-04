OM : la machine Vitinha est enfin lancée !

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille accueillait Troyes à l’Orange Vélodrome (3-1). Les Olympiens se sont rassurés à domicile où ils ne l’avaient plus emporté depuis trois mois et une victoire contre le FC Lorient. Igor Tudor avait mis tous les atouts de son côté en titularisant trois éléments très offensifs avec Ünder et Sanchez en soutien de Vitinha.

Le Portugais n’a pas franchement eu beaucoup de temps de jeu depuis son arrivée l’hiver dernier. Il faut dire que la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM (25 millions plus 7 de bonus) a besoin d’adaptation. On a pu le voir lors des rencontres auxquelles il a participé précédemment. Mais, cette fois, il n’a pas eu besoin de s’adapter et il n’a pas non plus cogité.

Il fait du bien à l’OM

Dès la troisième minute, il contrôle un ballon en pleine surface, pivote et frappe de toutes ses forces dans un angle pas franchement bien fermé. Et cela fait filoche. Il fallait voir le soulagement sur son visage et surtout la réaction de ses coéquipiers. Tous sont venus l’entourer comme si eux aussi sentaient le soulagement de l’avant-centre portugais. Une célébration pleine de rage ensuite alors que son nom était scandé dans un Vélodrome à nouveau à guichets fermés.

Il n’ôtera pas tout de suite sa démarche pataude ni ses approximations techniques, mais sur cette rencontre, il a fait énormément de bien. Des appels bien sentis, un jeu dos au but à parfaire, mais qui fait du bien et il permet surtout à Alexis Sanchez d’avoir le jeu devant lui. Il aurait pu compter un doublé, voire un triplé dès les quinze premières minutes de jeu si Gallon ne s’était pas imposé sur une de ses frappes ou s’il n’avait pas raté, de manière tout à fait incroyable, le cadre à quelques centimètres de la ligne.

Tudor aussi est soulagé

Mais il était écrit que ce soir était son soir, en plus de celui des Fanatics et des South Winners, deux groupes de supporters qui fêtaient leur anniversaire respectif. En seconde période, il a été moins servi, mais il était une nouvelle fois là pour conclure après une tête de Samuel Gigot qui heurtait le poteau de Gallon. Ce qui était frappant, aussi, c’était sa relation avec Alexis Sanchez. Si celle-ci n’est pas évidente footballistiquement, les deux hommes ne cessaient de se taper dans la main à chaque fois qu’ils se croisaient. Avec ce doublé, il devrait à présent ressentir moins de pression.

« C’est vrai que tout le monde est content pour lui. Il avait besoin d’adaptation. Après la trêve, il est revenu changé, il y a vraiment eu un avant et un après sa sélection. Il apporte de l’énergie, de la fraîcheur, il attaque l’espace et il est dangereux au premier poteau. Quand il est dans la surface, c’est un danger pour les autres », souriait Igor Tudor en conférence de presse. Avec cette victoire, grâce à son buteur, tout sourire lui aussi après la rencontre, l’OM récupère la deuxième place de Ligue 1.