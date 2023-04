Ligue 1 : l’OM s’impose facilement face à Troyes et reprend la 2ème place à Lens

Pour la dernière affiche de cette 31ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait l’ESTAC à l’Orange Vélodrome. Les Phocéens avaient notamment l’occasion de reprendre la place de dauphin au RC Lens en cas de victoire face aux Troyens. Conscients de cet enjeu, les joueurs d’Igor Tudor commençaient la rencontre pied au plancher. Seulement quelques minutes après le coup d’envoi, Vitinha se jouait de Yoann Salmier puis se retournait dans la surface adverse et envoyait une lourde frappe sous la barre transversale d’un Gauthier Gallon battu (2ème, 1-0). En feu en ce début de rencontre, l’attaquant portugais récidivait et trouvait un nouvel angle de frappe mais le portier troyen réalisait, cette fois-ci, la parade. Les Olympiens, pas rassasiés par cette entame, continuaient de se porter vers l’avant et les frappes s’accumulaient sur le but de Gauthier Gallon. Alors que l’OM déroulait dans cette première période, les attaquants phocéens manquaient de précision dans le dernier geste à l’image de Cengiz Ünder (34e). L’ailier turc trouvait finalement la faille sur un amour de ballon dans l’intervalle de Valentin Rongier puis il s’en allait tromper le gardien de l’ESTAC grâce à l’aide du poteau (41e, 2-0).

Au retour des vestiaires, Vitinha était à la réception d’une nouvelle passe en profondeur et le Portugais se présentait seul face à Gauthier Gallon. Malheureusement pour lui, l’attaquant olympien tentait un petit piqué mais manquait complètement son geste et le ballon terminait en sortie de but. Les 22 acteurs de la rencontre évoluaient pendant plusieurs minutes dans un épais nuage de fumigènes qui cassait un peu le rythme de la partie. Peu après l’heure de jeu, sur un corner, Sead Kolasinac sautait plus haut que tout le monde et envoyait une belle tête croisée sur le poteau du gardien troyen mais le ballon revenait sur Vitinha qui pouvait envoyer le cuir au fond des filets (64ème, 3-0). Alexis Sanchez, très généreux dans l’effort, se montrait également dangereux mais l’attaquant chilien ne trouvait pas le cadre pour alourdir le score (72ème). Pour les dernières minutes de cette rencontre, les Olympiens restaient concentrés et les joueurs d’Igor Tudor continuaient de faire circuler le ballon dans le camp adverse face à une faible équipe troyenne. Contre le cours du jeu, Mama Baldé réduisait l’écart et sauvait l’honneur de son équipe (90e+2, 3-1). Grâce à cette victoire, l’Olympique de Marseille reprend la place de dauphin du leader parisien au RC Lens. l’ESTAC, de son côté, reste englué dans la zone de relégation.

