Vitinha heureux d’avoir ouvert son compteur avec l’OM

La suite après cette publicité

Soir de fête pour l’Olympique de Marseille qui vient de s’offrir l’ES Troyes AC (3-1) pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Les Phocéens ont pu compter sur un doublé de Vitinha (23 ans). L’attaquant portugais a connu une délivrance puisqu’il n’avait pas ouvert son compteur depuis son arrivée cet hiver en provenance de Braga contre 32 millions d’euros (8 matches disputés, 1 offrande).

«J’ai toujours eu confiance en moi pour être bon quand on me donnera ma chance. L’équipe ne doute pas d’elle et on luttera jusqu’au bout pour se qualifier en Ligue des Champions» a-t-il lâché enthousiasme au micro de Prime Vidéo après la rencontre.

À lire

OM : le conseil de Tudor à Clauss pour l’EdF