OM : le retour en grâce de Cengiz Ünder

La suite après cette publicité

Cengiz Ünder était, l’année passée, un homme de base du système de Jorge Sampaoli. Il faut dire que son style de pur ailier qui mange la ligne allait à ravir au style de l’Argentin qui aimait exploiter la largeur. Mais, cet été, Igor Tudor est arrivé et tout a changé. Une brouille en préparation et plus d’ailes à exploiter, hormis pour les pistons.

C’est d’ailleurs au poste de piston droit que le Croate a essayé le Turc que ce soit en préparation ou en première partie de saison. Pas franchement une réussite. L’OM a même essayé de le refourguer à une Atalanta pas très chaude dans le cadre du transfert de Ruslan Malinovskyi. On ne s’attendait donc pas franchement à le voir beaucoup cette saison.

À lire

Montpellier - Marseille : les notes du match

«il a les capacités pour marquer à chaque match de Ligue 1 »

Mais les aléas font que le Turc est utilisé sur ces deux premiers matches de cette seconde partie de saison. Gerson est parti à Flamengo, Harit s’est blessé et Luis Suarez a été prendre du temps de jeu à Almeria. Pas franchement transcendant contre Toulouse (6-1), il a quand même inscrit un but, sur un penalty qu’il s’est disputé avec Alexis Sanchez.

La suite après cette publicité

Il était à nouveau titulaire ce lundi en fin d’après midi à Montpellier et c’était beaucoup mieux. Très impliqué défensivement, il est l’origine des deux buts olympiens. Sur le premier il effectue un amour de centre pour Veretout qui tombait sur un bon Omlin qui repoussait sur Tavares qui l’allumait. Enfin, sur le but contre son camp d’Estève, c’est lui qui titre le corner.

Replacé piston gauche après l’exclusion de Nuno Tavares, il a continué à faire du don de soi, ce qui a ravi son entraîneur qui, après l’avoir harrangué en bord pelouse, l’a félicité en conférence de presse : « il court beaucoup, on sent qu’il est bien présent dans son match. J’ai vu un très bon Ünder sur les deux matches. Il peut encore progresser. Il a une excellent frappe, il est rapide, il a les capacités pour marquer à chaque match de Ligue 1. C’est une question de travail. Il va continuer à travailler et continuer sur cette voie ». Avec ce nouveau Ünder, l’OM semble encore mieux armé.