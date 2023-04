Ligue 1 : l’OM renverse la situation face à Auxerre et conforte sa 2e place

Après la défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à Lorient (1-3), la 30ème journée de Ligue 1 se poursuivait avec une nouvelle affiche de prestige entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre au stade Vélodrome. Les Olympiens pouvaient prendre 4 points d’avance sur Lens, son adversaire samedi prochain qui jouera contre Toulouse mardi, en cas de victoire. De leur côté, les Auxerrois devaient également s’imposer pour mettre une distance définitive sur la zone rouge. Le club phocéen mettait d’ailleurs une pression considérable sur la défense des Auvergnats. Les joueurs d’Igor Tudor multipliaient les situations chaudes devant les cages gardées par Andrei Radu mais ils manquaient de précision pour ouvrir le score à l’image de la tête de Sead Kolasinac (10e) mais surtout des frappes de Vitinha (12e, 17e) ou bien encore la tentative d’Alexis Sanchez (19e). Après avoir laissé passer l’orage, les coéquipiers de Birama Touré venaient troubler la domination territoriale de leurs adversaires en surprenant tout le monde. Sur ce coup franc lointain auxerrois, Pau Lopez repoussait du poing directement sur le capitaine des Auvergnats. A 25 mètres du but, ce dernier trompait le gardien olympien d’une magnifique reprise du plat du pied magistrale qui terminait sa course dans la lucarne (33e, 0-1). Face aux 13 tirs non-cadrés de l’Olympique de Marseille en première période, Auxerre trouvait donc le moyen d’ouvrir le score sur sa première frappe de la rencontre. Au retour des vestiaires, pour relancer son équipe, l’entraîneur olympien, Igor Tudor, tentait un coup de poker en faisant rentrer Nuno Tavares à la place d’Issa Kaboré (46e).

Comme en première période, les Phocéens prenaient tout de suite le contrôle du jeu et du ballon. Vitinha trouvait notamment le cadre pour la première fois de la soirée pour l’OM mais sa tentative, trop timide, ne surprenait pas Andrei Radu (49e). Alors que l’arbitre ne sifflait pas de pénalty pour les locaux après une main de Théo Pellenard dans sa surface (51e), le nouvel entrant pour les Olympiens trouvait le poteau suite au bon centre de Cengiz Ünder (56e). Après ce nouvel échec, les coéquipiers de Valentin Rongier continuaient de mettre la pression sur l’arrière-garde auxerroise mais les occasions se raréfiaient. A l’aube du dernier quart d’heure, M’baye Niang cèdait sa place à Matthis Abline après être resté longuement au sol un peu plus tôt dans cette rencontre (68e). Quelques minutes plus tard, c’est Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi qui faisaient leur entrée sur la pelouse pour dynamiter cette fin de match (70e). Une très bonne idée puisque Marseille renversait complètement la situation peu après. Cengiz Ünder s’imposait tout d’abord dans la surface et décochait une frappe imparable pour battre enfin le portier auxerrois (75e, 1-1). Dans la foulée, Mattéo Guendouzi trouvait Alexis Sanchez dans le dos de la défense et le Chilien faisait exulter le Vélodrome en trouvant la faille pour valider ce retournement de situation incroyable (77e, 2-1). Victimes d’un gros coup sur la tête, Auxerre n’arrivait pas à inverser la tendance malgré une belle frappe dans le temps additionnel arrêtée par Pau Lopez (90e+2). Au classement, Marseille prend une belle avance sur Lens, qui jouera contre Toulouse mardi à cause de la finale de la Coupe du France disputée ce samedi face à Nantes (victoire toulousaine, 5-1), grâce à cette victoire. Marseille et Lens se retrouveront d’ailleurs le weekend prochain, lors de la 34ème journée de Ligue 1, pour un choc prestigieux entre les deux plus sérieux concurrents du Paris Saint-Germain.

