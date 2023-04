Ligue 1 : le PSG s’incline lourdement au Parc des Princes contre Lorient

La suite après cette publicité

Le titre de champion de France étant presque assuré, le Paris Saint-Germain avait l’occasion de prendre le large au classement en cas de victoire contre Lorient, à six journées de la fin. Pour l’occasion, Soler, Bernat, Vitinha et Verratti étaient alignés pour cette 33e journée. Mais ce qui devait être une formalité a été un calvaire pour les Parisiens. Car rapidement, un bon travail de Faivre permettait à Le Fée d’ouvrir le score, seul au point de penalty (1-0, 15e). Rien ne s’arrangeait par la suite puisque quelques minutes plus tard, Hakimi était expulsé pour une nouvelle faute sur Yongwa (23e). Dos au mur, il fallait une situation improbable pour voir le PSG revenir au score. Après une incompréhension de Mvogo avec l’arbitre, le gardien des Merlus lâchait le ballon, pensant qu’il bénéficiait d’un coup-franc… et se faisait surprendre par Mbappé (1-1, 29e).

Mais décidément, Paris ne maitrisait pas son sujet et un nouveau travail de Faivre, devant un Bernat impuissant, offrait le deuxième but à Yongwa avant la mi-temps (2-1, 38e). Mais après la pause, le PSG ne parvenait pas à mettre plus de rythme et se faisait endormir par le bloc lorientais. Même quand les hommes de Galtier se procurait des occasions, Mvogo était là pour détourner magnifiquement une tête de Danilo (67e). En maîtrise, le FCL était même proche du break, mais Dieng manquait complètement sa reprise (79e). Mais finalement, puisque le PSG n’y était pas du tout, l’ex-Marseillais s’offrait bien le troisième but pour éteindre le Parc des Princes (3-1, 90e). Le PSG, toujours en tête, encaisse donc sa troisième défaite au Parc des Princes, avant un déplacement chez l’ESTAC. Si le titre est proche, le jeu proposé par Galtier et ses hommes inquiètent. Lorient, de son côté, n’a plus rien à jouer mais renoue avec le succès avant la réception du Stade Brestois.

