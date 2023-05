Lens-OM : Dimitri Payet risque gros après sa gifle sur Yannick Cahuzac

La suite après cette publicité

Défait (1-2) par le RC Lens lors de la 34e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a laissé sa deuxième place aux Sang et Or. Un choc au cours duquel une altercation entre Lensois et Marseillais a éclaté après un ballon envoyé par Facundo Medina en direction du banc olympien. Si un membre du staff phocéen et Yannick Cahuzac ont été expulsés par Clément Turpin, Dimitri Payet a échappé au carton rouge et pourtant… Sur les images captées par Prime Video, le meneur de jeu marseillais, alors remplaçant, assène en effet une gifle au natif d’Ajaccio. «Monsieur Turpin ! Monsieur Payet, c’est carton rouge ! Vous n’avez pas vu la claque ?» pestait d’ailleurs Franck Haise, une fois les esprits calmés.

Un coup de sang qui pourrait avoir de grosses conséquences. Dans le règlement disciplinaire de la FFF, valable en Ligue 1, le comportement déplacé de Payet relève de l’article 13 (« acte de brutalité / coup ») qui décrit «une action par laquelle une personne porte atteinte, par quelque moyen que ce soit, à l’intégrité physique d’une autre». Si elle a été commise «hors action de jeu», le barème indicatif est de 7 matches de suspension. À noter toutefois que la jurisprudence disciplinaire tourne plutôt autour de quatre à cinq matches de suspension. Une chose est sûre, le Réunionnais devrait rapidement être rattrapé par la patrouille puisque la commission de discipline de la LFP devrait en effet se saisir de son cas…

