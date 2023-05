Lens - OM : Dimitri Payet a giflé Yannick Cahuzac

La suite après cette publicité

Défait (1-2) par le RC Lens lors de la 34e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a laissé sa deuxième place aux Sang et Or. Un choc émaillé de plusieurs polémiques autour de l’arbitrage et donnant lieu à quelques moments de tension. Parmi eux, une altercation entre Lensois et Marseillais après un ballon envoyé par Facundo Medina en direction du banc olympien. Une échauffourée ponctuée de deux expulsions où Clément Turpin a décidé de renvoyer un membre du staff phocéen et Yannick Cahuzac, désormais adjoint de Franck Haise, au vestiaire.

Enervé, l’ancien joueur de Bastia ou encore Toulouse avait des raisons de l’être… Sur les images captées par Prime Video, Dimitri Payet, alors remplaçant, assène en effet une gifle au natif d’Ajaccio. «Monsieur Turpin ! Monsieur Payet, c’est carton rouge ! Vous n’avez pas vu la claque ?» pestait d’ailleurs Franck Haise, une fois les esprits calmés. En vain, le meneur de jeu olympien échappait, de son côté, à la sanction…

