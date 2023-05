OM : la très belle soirée de Dimitri Payet

La suite après cette publicité

Arrêtera, n’arrêtera pas ? Telle était la question ce dimanche soir lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Angers (3-1). Dimitri Payet (36 ans), sous le coup d’une suspension pour une gifle sur Yannick Cahuzac, était bien titulaire lors de la rencontre face aux Angevins, déjà relégués en Ligue 2. Pour juger de l’importance de ce match, en tout cas pour lui, il convenait d’écouter son nom scandé plus fort que les autres lors de l’annonce des compositions d’équipes.

Dimitri Payet est resté ce joueur frissons qu’il a toujours été. Capable de belles arabesques faisant lever le Stade Vélodrome. Certes, il n’a plus la vivacité d’antan ni la condition pour appliquer les préceptes de jeu d’Igor Tudor, mais, même sans jus, le Réunionnais reste un formidable joueur de football. A-t-il atteint le crépuscule de sa carrière ? On ne le sait pas. Mais sa manière de féliciter les tribunes du Vélodrome après la rencontre quand ses coéquipiers allaient à son contact, ne pouvait laisser personne de marbre.

Veretout est extrêmement content

Sur le terrain, ce dimanche soir, il a été celui qui a été le moins mauvais lors de la première période où l’OM était a égalité (1-1). Dribbles, passes dont il a le secret, il a tout fait. En seconde période, c’est lui qui, après un joli travail de Malinovskyi, a terminé le boulot et donné un avantage plus qu’attendu à l’OM de Tudor. Sa sortie, à la 65e minute, s’est déroulée dans un vacarme que seule peut procurer l’arène olympienne. Lui, qui a obtenu 7 par la Rédaction FM, semblait dégoûté de sortir.

Jordan Veretout, buteur ce soir, était content pour son capitaine : « je suis content pour lui (Payet) parce qu’avant d’être notre capitaine c’est aussi un ami. Je pense que ça a été difficile cette saison pour lui. Il n’a pas toujours joué, il a toujours répondu présent par contre, il a toujours été derrière nous. Ça faisait deux entrées qui rentraient très bien et qu’il faisait la différence. Je pense qu’aujourd’hui le coach lui fait confiance, lui a permis de jouer et il l’a encore démontré ce soir avec un très bon match et un joli but. Je suis content pour lui, il le mérite et chapeau à lui ».

Ce Payet peut encore servir

Igor Tudor, en revanche, ne voulait pas s’arrêter à ce cas particulier : « il a fait un bon match. C’était un choix différent ce soir, car on s’attendait à une ligne basse de la part d’Angers. Je l’ai mis lui et Malinovskyi en dessous de Sanchez et Ünder et Clauss sur les côtés pour les uns contre un. Je suis content du résultat de tous les joueurs, des remplaçants aussi. Je pense que tout le monde a bien joué. Maintenant on va voir ce qui nous attend ». Des déclarations qui contrastent avec son engouement au micro de Prime.

« Dimitri ? Il a fait un bon match, dans ce genre de match je savais que son jeu et ses dribbles allaient aider. Sur les deux matchs, il a été bon, il est bien rentré, il a bien joué, c’est important », avait expliqué le Croate. Sa saison est probablement terminée avec la possible suspension, mais le principal intéressé n’est pas venu en zone mixte et n’a donc pas pu se confier. Mais, ce Payet peut encore servir…