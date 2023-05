OM - Angers : les notes du match

La suite après cette publicité

En clôture de la 35e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, troisième, accueillait Angers, d’ores et déjà relégué en Ligue 2. Sous pression au coup d’envoi, les hommes d’Igor Tudor se devaient de l’emporter pour revenir à trois longueurs du RC Lens et ainsi rester dans la course à la deuxième place. Devant son public, les Marseillais s’organisaient en 3-4-3 avec Malinovsky, Payet et Sanchez en attaque. De son côté, Alexandre Dujeux optait lui aussi pour un 3-4-3 avec un trio offensif composé de Sima, Niane et Abdelli. Outrageusement dominateur dans les premiers instants de cette rencontre, l’OM ne tardait pas à se montrer aux abords de la surface angevine.

Sur un centre rentrant venu de la droite de Cengiz Under, Dimitri Payet coupait la trajectoire mais trouvait le poteau gauche de Bernardoni (5e). Le dernier rempart du SCO se montrait encore décisif, dans la foulée, sur une nouvelle reprise du meneur de jeu marseillais (6e). Acculée et incapable de prendre à revers le bloc phocéen, la lanterne rouge de L1 climatisait pourtant le Vélodrome sur sa première réelle offensive. Parti à la limite du hors-jeu, juste avant la ligne médiane, Sima prenait la défense marseillaise de vitesse et frappait en force du droit, au premier poteau (0-1, 29e).

L’OM renverse tout !

Sonnés mais pas résignés, les Olympiens ne doutaient pas longtemps. Cinq minutes plus tard, Clauss déposait le cuir sur la tête de Sanchez, qui concluait parfaitement (1-1, 34e). A noter que l’ancien Lensois est le premier défenseur à délivrer 13 passes décisives lors d’une saison avec l’OM au 21e siècle. Soulagé par cette égalisation, l’OM repartait à l’attaque et Sanchez était une nouvelle fois trouvé dans la surface angevine (43e). Sans succès. Tenus en échec à la pause, les locaux étaient logiquement récompensés de leur domination au retour des vestiaires. Après un magnifique travail de Malinovsky, Sanchez trouvait Payet au second poteau. Esseulé, le numéro 10 marseillais libérait le Vélodrome (2-1, 48e).

Très actif dans cette rencontre, Payet s’illustrait encore mais sa frappe enroulée passait de peu à côté du but de Bernardoni (60e). En contrôle, l’OM se faisait malgré tout quelques frayeurs, à l’instar de cette tête décroisée de Niane (62e). Sans conséquence puisque les Phocéens parvenaient finalement à faire le break après une main de Sima dans la surface (76e). Sans trembler, Veretout transformait la sentence (3-1, 77e). En fin de match, Vitinha loupait, lui, de peu son troisième but en L1 (84e). Avec cette victoire renversante (3-1), l’OM conforte sa troisième place et revient à deux longueurs du RC Lens. Angers attend péniblement la fin de saison…

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 3 Marseille 73 35 22 7 6 65 35 30 20 Angers 14 35 3 5 27 29 77 -48

- L’homme du match : Alexis Sanchez (8) : que serait l’Olympique de Marseille sans lui ? Bien différent. Pour une énième fois, le Chilien a été ultra précieux pour son équipe. C’est lui d’abord qui remet les siens à l’endroit en égalisant après une bonne déviation. Il est ensuite passeur décisif sur le deuxième but de Marseille au retour des vestiaires. Chacune de ses prises de balles ont été efficientes. Match après match, il confirme qu’il est l’homme providentiel de l’OM. Son départ en fin de saison serait une énorme perte. Remplacé par Issa Kabore (73e), qui n’a pas su se démarquer.

OM

- Lopez (5) : le portier espagnol n’a pas eu grand-chose à faire ce dimanche soir. Malgré tout, il a quand même concédé un but. Il ne peut toutefois rien sur cette frappe surpuissante de Sima. Il a été très utile comme souvent dans la relance et sa qualité de passe qui lui a permis de trouver ses attaquants. Il n’a eu aucun arrêt à effectuer. Il devait si attendre, il a passé une soirée bien tranquille face à la lanterne rouge.

- Rongier (6,5) : ne vous détrompez pas, Rongier était bien annoncé dans la défenses à trois de l’OM ce soir. Mais l’ancien Nantais a été un véritable électron libre sur la pelouse. Régulièrement au milieu de terrain pour mettre en place le jeu des Phocéens, il s’est également souvent projeté dans la surface adverse. Défensivement, il s’est fait rarement prendre à défaut. Il a été toutefois pris de vitesse en contre sur le but d’Angers. Il a fini la rencontre à son poste naturel de milieu. Un vrai couteau suisse.

- Balerdi (6) : dans cette rencontre où il n’a pas eu énormément de boulot face à la pauvreté offensive des Angevins, il a quand même été sérieux dans l’ensemble en gagnant quelques duels. Sa relance a été parfois imprécise. Il a été présent de la tête sur les coups de pied arrêtés offensifs. C’est lui qui provoque le pénalty transformé par Veretout. Un match propre pour lui.

- Kolasinac (6,5) : le Bosniaque confirme sa bonne saison avec l’OM. Il a récupéré de nombreux ballons dans les pieds des attaquants d’Angers en taclant au sol. Sa couverture a été plutôt qualitative. Comme Rongier, il s’est fait surprendre par la contre-attaque décisive des hommes de Dujeux. Il n’a pas hésité à venir aider ses coéquipiers en attaque. Un match très sérieux. Remplacé par Eric Bailly (83e), qui n’a pu se mettre en évidence.

- Ünder (7) : le Turc était dans un bon soir ce dimanche. Positionné en piston droit, il a été l’un des plus remuants en combinant régulièrement avec ses partenaires. Ses centres enroulés du pied gauche ont fait un mal fou à Angers. Ses passes en profondeur ont été également redoutables. Il a également récupéré des ballons par son pressing. À ce niveau, il est indiscutable.

- Guendouzi (5,5) : de retour dans le onze de l’OM, mais cette fois-ci dans le milieu à deux, l’international français a plutôt été neutre dans l’ensemble. Il n’est pas venu comme à son habitude se projeter sur le front de l’attaque. Il a eu un peu de déchets dans ses transmissions. Il s’est contenté d’organiser le jeu des Olympiens en étant propre. On l’a vu plus en jambes. Remplacé par Chancel Mbemba (73e), qui n’a eu rien à faire.

- Veretout (6) : le milieu de terrain français a orienté le jeu de son équipe comme souvent. Il a permis aux siens d’avoir la maîtrise du ballon. Ses passes verticales ont régulièrement cassé des lignes. Défensivement, il n’a eu quasiment aucun effort à réaliser. Il a toutefois trop peu pris sa chance aux abords de la surface. Il bonifie sa performance en inscrivant sur pénalty le troisième but des siens.

- Clauss (7,5) : positionné sur le coté gauche pour cette rencontre, l’ancien Lensois a montré un bien meilleur visage que lors de ses dernières sorties. Il a réalisé plusieurs bons centres pour ses coéquipiers. Ses appels et ses transversales ont été également très intéressants. Il est auteur d’une magnifique passe décisive sur un centre pour Sanchez. Et si finalement, il n’était pas plus à son aise dans le couloir gauche ? Remplacé par Nuno Tavares (65e) qui a fait quelques bons débordements.

- Malinovsky (6) : l’Ukrainien a eu deux visages ce soir. D’abord en première mi-temps, où il a été totalement inexistant en étant très peu trouvé par ses partenaires et ne prenant jamais sa chance face aux buts. Puis après la pause, où il est revenu avec de meilleures intentions. Il se signale dans un premier temps par une belle frappe lointaine (47e). Avant de réaliser une percée dans la défense angevine qui amènera le but de Payet. On attend mieux de lui quand même.

- Payet (7) : le peuple marseillais le réclamait, ils l’ont eu. Et le numéro 10 olympien n’a pas déçu. Il a effectué 65 minutes de bon niveau. Il se crée d’abord deux opportunités de faire trembler les filets en début de match (6e, 7e). Il a été ensuite plus brouillon dans son jeu, en étant pas en réussite dans ses dribbles. Il se relance dès l’entame de la seconde période en doublant la mise pour l’OM après un bon placement au seconde poteau. Remplacé par Vitinha (65e), qui a manqué un beau face à face en fin de rencontre.

Angers

- Bernardoni (4,5) : auteur de nombreuses parades décisives en début de rencontre, son premier acte aura finalement été assez tranquille. Pourtant, il a quand même encaissé un but et il ne pouvait rien faire sur l’égalisation d’Alexis Sanchez. Souvent rassurant, il n’a pas fait de miracles et il n’a rien pu faire sur le but de Dimitri Payet ni sur le penalty de Veretout.

- Thioub (5) : aligné dans un rôle de piston droit qui lui sied à merveille, ses projections offensives ont été intéressantes notamment en première période où il avait beaucoup d’espaces derrière Sead Kolasinac. Il a été plutôt rassurant défensivement.

- Bamba (3,5) : une soirée compliquée pour le défenseur. Attentiste sur l’égalisation marseillaise, il n’a pas remporté aucun duel ce soir. Un match à oublier, à l’instar d’un exercice 2022-2023 très douloureux pour les Angevins.

- Blahic (5) : présent physiquement dans les duels, le défenseur de 30 ans a été le meilleur défenseur de son équipe ce soir. Ses dégagements ont souvent été bienvenus et ses sorties de balle ont généralement été assez justes. Une performance mal payée avec trois buts concédés sur lesquels il n’a pas pu faire grand-chose.

- Kalumba (4,5) : le jeune latéral a beaucoup couru et ses percussions offensives auraient dû donner plus de solutions aux Angevins. Il a été propre dans son duel avec Cengiz Under qui a été un peu moins en vue ce soir. Remplacé par Sabanovic (83e).

- Valery (4,5) : sérieux défensivement, il n’a jamais semblé dépassé par les attaquants marseillais. Pas fautif sur les buts de l’OM même s’il est un peu laxiste sur le premier but de l’OM, il ne s’est pas illustré négativement ou positivement malgré quelques projections offensives intéressantes. A noter néanmoins que ses nombreuses pertes de balles ont empêché Angers de poser son jeu sur certaines actions.

- Mendy (3,5) : auteur de pertes de balle évitables, il a été celui qui a le moins rayonné dans l’entrejeu scoïste. N’hésitant pas à beaucoup courir, il a souvent semblé à contre-temps même si sa puissance physique a parfois été bonne dans les duels. Il a été remplacé par Adrien Hunou (87e).

- Bentaleb (6) : l’organisateur du SCO au milieu de terrain. Quand les Angevins parvenaient à récupérer le ballon, il était le relais privilégié par ses coéquipiers. C’est pourquoi il a été l’Angevin qui a touché le plus de ballons. Il a beaucoup semblé être celui qui a fait le chaud et le froid dans l’entrejeu angevin. Combatif défensivement, il n’a pu qu’assister aux trois buts marseillais mais le capitaine algérien a été rigoureux ce soir. Il a écopé d’un carton jaune pour une faute intelligente sur Clauss (33e).

- Abdelli (5,5) : dès les premières minutes, l’ancien Havrais s’est illustré par des transmissions dans le dos de la défense marseillaise. C’est sur l’une d’elles qu’Abdallah Sima a pu ouvrir le score (0-1, 29e). Ses retours défensifs ont également bien aidé ses coéquipiers. Bien muselé par Valentin Rongier en deuxième période, il a été moins en vue et le SCO ne s’est plus procuré de grosses occasions hormis sur coup de pied arrêté.

- Niane (4) : il n’a pas ménagé ses efforts mais il n’est pas parvenu à réellement peser sur la défense phocéenne. Plus trouvé que son compère d’attaque, il a parfois été brouillon et a souvent perdu le ballon. Sa tête aurait pu faire mouche à l’heure de jeu (61e). Remplacé par Bahoya (83e) qui n’a pas eu le temps de s’illustrer.

- Sima (5) : discret en début de rencontre, il a ouvert le score pour Angers sur son troisième ballon à l’aide d’une finition qui n’a laissé aucune chance à Pau Lopez (1-0, 29e). N’hésitant pas à venir décrocher, il a plus été recherché dans la profondeur même s’il n’a que très peu été trouvé. Attentiste devant Jonathan Clauss sur l’égalisation de Sanchez, il n’a pas été mis en évidence lors du second acte. Pire, il s’est même rendu coupable d’une main dans la surface offrant le but du break à Jordan Veretout.

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de l’Olympique de Marseille

Le XI du SCO d’Angers