L1 : Marseille renverse Angers et conforte sa troisième place

En clôture de la 35e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, troisième, accueillait Angers, d’ores et déjà relégué en Ligue 2. Sous pression au coup d’envoi, les hommes d’Igor Tudor se devaient de l’emporter pour revenir à trois longueurs du RC Lens et ainsi rester dans la course à la deuxième place. Devant son public, les Marseillais s’organisaient en 3-4-3 avec Malinovskyi, Payet et Sanchez en attaque. De son côté, Alexandre Dujeux optait lui aussi pour un 3-4-3 avec un trio offensif composé de Sima, Niane et Abdelli. Outrageusement dominateur dans les premiers instants de cette rencontre, l’OM ne tardait pas à se montrer aux abords de la surface angevine.

Sur un centre rentrant venu de la droite de Cengiz Under, Dimitri Payet coupait la trajectoire mais trouvait le poteau gauche de Bernardoni (5e). Le dernier rempart du SCO se montrait encore décisif, dans la foulée, sur une nouvelle reprise du meneur de jeu marseillais (6e). Acculée et incapable de prendre à revers le bloc phocéen, la lanterne rouge de L1 climatisait pourtant le Vélodrome sur sa première réelle offensive. Parti à la limite du hors-jeu, juste avant la ligne médiane, Sima prenait la défense marseillaise de vitesse et frappait en force du droit, au premier poteau (0-1, 29e).

L’OM renverse tout !

Sonnés mais pas résignés, les Olympiens ne doutaient pas longtemps. Cinq minutes plus tard, Clauss déposait le cuir sur la tête de Sanchez, qui concluait parfaitement (1-1, 34e). A noter que l’ancien Lensois est le premier défenseur à délivrer 13 passes décisives lors d’une saison avec l’OM au 21e siècle. Soulagé par cette égalisation, l’OM repartait à l’attaque et Sanchez était une nouvelle fois trouvé dans la surface angevine (43e). Sans succès. Tenus en échec à la pause, les locaux étaient logiquement récompensés de leur domination au retour des vestiaires. Après un magnifique travail de Malinovskyi, Sanchez trouvait Payet au second poteau. Esseulé, le numéro 10 marseillais libérait le Vélodrome (2-1, 48e).

Très actif dans cette rencontre, Payet s’illustrait encore mais sa frappe enroulée passait de peu à côté du but de Bernardoni (60e). En contrôle, l’OM se faisait malgré tout quelques frayeurs, à l’instar de cette tête décroisée de Niane (62e). Sans conséquence puisque les Phocéens parvenaient finalement à faire le break après une main de Sima dans la surface (76e). Sans trembler, Veretout transformait la sentence (3-1, 77e). En fin de match, Vitinha loupait, lui, de peu son troisième but en L1 (84e). Avec cette victoire renversante (3-1), l’OM conforte sa troisième place et revient à deux longueurs du RC Lens. Angers attend péniblement la fin de saison…

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 3 Marseille 73 35 22 7 6 65 35 30 20 Angers 14 35 3 5 27 29 77 -48

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de l’Olympique de Marseille

Le XI du SCO d’Angers