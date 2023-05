Lens-OM : Igor Tudor complètement fou après Clément Turpin !

La suite après cette publicité

Ce samedi soir, c’était le choc de cette journée de Ligue 1. Le Racing club de Lens accueillait dans son antre de Bollaert l’Olympique de Marseille. C’était le troisième contre le second, la meilleure équipe à domicile face à la meilleure formation à l’extérieur. Ce sont les Artésiens qui en sont sortis vainqueurs et ce sont de beaux vainqueurs ce samedi soir (2-1). Avec ce résultat, Lens dépasse l’OM.

Pourtant, on ne peut s’empêcher de revenir sur quelques faits de jeu qui ont rendu fou les Marseillais. Juste avant la dixième minute de jeu, Alexis Sanchez partait au pressing de Danso, qui s’écroulait. Le Chilien, alors seul face à Brice Samba, dribblait l’international français et marquait. Sur l’action, Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre laissait le jeu se poursuivre en disant même au défenseur de se relever.

Tudor ne digère pas

Finalement, appel de la VAR il y a eu, l’arbitre a été vérifier l’action et a décidé de se déjuger et de refuser le but. Igor Tudor n’en revenait pas vraiment. Les journalistes non plus visiblement, puisque cela a été la première question en conférence de presse. « Alexis me dit qu’il y a but, j’ai revu les images et, honnêtement, je ne vois pas de faute », a expliqué le Croate.

Moins de dix minutes plus tard, alors que les Lensois veulent jouer une touche rapidement, un second ballon fait son entrée sur la pelouse. Medina envoie une frappe dans le banc olympien, sur Leonardo Balerdi. Ensuite, foire d’empoigne, deux cartons rouges dans les staffs et un jaune pour le défenseur argentin de Franck Haise. Quelques instants plus tard, Medina tacle Chancel Mbemba et ne récolte pas de second carton jaune. Ce qui a fait enrager Tudor.

« Il a eu du courage dans un sens et pas dans l’autre »

« Pendant la pause, je lui ai dit qu’il avait eu le courage d’annuler notre but, mais il n’a pas eu le courage de mettre le deuxième jaune à Medina. Il a eu du courage dans un sens et pas dans l’autre », a avancé le Croate. Évidemment dans un langage un peu plus fleuri avec des attributs masculins à la place du mot courage. Pour Franck Haise, en revanche, il n’y avait pas de débat. Une chose est sûre, cela va rester en travers de la gorge des supporters de l’OM et d’Igor Tudor…