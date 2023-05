Ligue 1 : Lens s’offre l’OM et redevient dauphin du PSG

C’était le choc attendu de cette fin de saison de Ligue 1. Lens et l’OM, les deux équipes les plus séduisantes du Championnat, s’affrontaient pour une place du dauphin du PSG. Un match donc très important et qui s’annonçait tendu. Pour ce match à domicile, les Lensois se présentaient en 3-4-3 avec un trio d’attaque Openda, Sotoca, Fulgini. De son côté, Igor Tudor misait sur du classique avec Sanchez, Malinovskyi, Under alors que Guendouzi débutait sur le banc malgré sa belle entrée lors du dernier match. Et dans cette rencontre qui débutait sur un gros rythme, l’OM pensait faire le coup parfait à la 8e. Sur une grossière perte de balle de Danso, Alexis Sanchez en profitait et allait tromper Samba. Mais le but du Chilien était annulé pour une faute sur le défenseur autrichien. De quoi réveiller une équipe lensoise qui avait quelques difficultés. Seko Fofana répondait en envoyant une lourde frappe sur le poteau (22e). L’international ivoirien finissait par ouvrir le score juste avant la pause en envoyant un nouveau missile de l’extérieur de la surface qui ne laissait aucune chance à Pau Lopez (42e). Un coup de massue sur la tête des Marseillais.

Pour ne rien arranger, l’OM perdait sur blessure Alexis Sanchez à la pause. C’est le jeune Vitinha qui le remplaçait sur le front de l’attaque. Pas de quoi perturber la défense lensoise, au contraire. Car dans ce second acte, Lens écrasait totalement Marseille et se procurait les plus grosses occasions. Les hommes d’Igor Tudor ne parvenaient pas du tout à mettre le pied sur le ballon et à s’approcher de la cage d’un Brice Samba tranquille. Et ce qui devait arriver arriva. Sur une contre-attaque éclaire, Lois Openda plaçait sa tête au second poteau et faisait le break. L’attaquant belge inscrivait son 19e but de la saison et assommait l’OM. Car par la suite, les Marseillais se découvraient totalement et laissaient l’occasion aux Lensois d’inscrire un troisième but. Mais la maladresse d’un Fofana, ou d’un Sotoca permettait à l’OM d’espérer jusqu’au bout. Comme un symbole, c’est Dimitri Payet qui redonnait de l’espoir à son équipe en réduisant l’écart en fin de rencontre (88e). En vain. Lens remporte donc ce choc de Ligue 1 et fait la très belle opération du jour, car il repasse devant au classement et revient à 3 points du PSG.

