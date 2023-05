OM : Igor Tudor écarte Payet et Tavares !

C’est une décision qui risque de faire beaucoup parler dans les prochaines heures et jours. Alors que l’OM se déplace sur la pelouse du LOSC pour un match décisif dans la course à la deuxième place, Igor Tudor a pris une grosse décision. En effet, selon les informations de RMC Sport, le coach croate a décidé de sanctionner Dimitri Payet et Nuno Tavares qui ne sont pas dans le groupe face à Lille.

Concernant le Portugais, Tudor regrette le manque d’implication et d’investissement des derniers jours. Pour Payet, le choix semble encore plus surprenant puisqu’il venait de réaliser des prestations plutôt bonnes et restait sur un but contre Angers. Surtout, avec sa suspension de 3 matches, Dimitri Payet disputait potentiellement son dernier match sous les couleurs marseillaises (ou de sa carrière) face au LOSC. Selon RMC, Tudor n’a pas apprécié son manque d’implication à l’entraînement cette semaine. Payet et Tavares n’ont pas voyagé avec le groupe pour ce déplacement. Ce sont les deux grands absents du groupe dévoilé ce samedi matin.

