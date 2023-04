L’OM est prêt à laisser filer Igor Tudor à un rival européen

La suite après cette publicité

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille pour succéder à Jorge Sampaoli, Igor Tudor (45 ans) réalise une bonne première année dans la cité phocéenne. S’il y a pu avoir quelques points flous dans son management et dans ses choix, le Croate a su poser sa patte et imposer son style pour maintenir le club phocéen à la deuxième place du Championnat de France. Et logiquement, les bonnes performances du technicien marseillais ont attiré l’œil de certaines écuries européennes.

Comme révélé par la presse italienne plus tôt dans la journée, la Juventus apprécie beaucoup son ancien joueur et entraîneur adjoint. La Vieille Dame, qui devrait continuer avec Massimiliano Allegri, garde un œil sur le technicien olympien. Les dirigeants bianconeri apprécient le jeu proposé par le Croate de 45 ans et le fait qu’il soit un ancien de l’écurie turinoise. D’ailleurs, il avait déjà été apprécié par les Bianconeri lors de son passage à l’Hellas Vérone.

Et selon les dernières informations de L’Equipe, Igor Tudor apparaît aujourd’hui comme un candidat sérieux pour prendre place sur le banc de la Juventus. L’entourage d’Igor Tudor évoque des rumeurs de déstabilisation pour le technicien, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club phocéen. Toujours selon L’Equipe, l’OM veut continuer avec le Croate de 45 ans, mais ouvrira la porte si une belle offre de la Juventus arrive sur le bureau présidentiel afin de racheter sa dernière année de contrat.

Même si, en interne, l’OM se félicite surtout du travail réalisé par Tudor jusqu’à présent. Mais rien n’est encore fait pour son avenir, puisque du côté de la Juventus, Massimiliano Allegri est loin d’être sur le départ. En bonne voie pour se qualifier à la prochaine campagne de Ligue des Champions, l’Italien pourrait voir sa place être encore plus renforcée en cas de victoire finale en Ligue Europa. Les Bianconeri sont actuellement qualifiés pour les demi-finales. Beaucoup de paramètres sont donc à prendre en compte, mais l’OM pourra avoir le dernier mot puisque son manager est encore sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2023-24.